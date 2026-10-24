Un buen cocido bien vale un viaje

La gastronomía es una de las grandes motivaciones viajeras. Y es cuando llega el frío, cuando el disfrute de una buena comida se convierte en la excusa perfecta para organizar una escapada. Aquí Galicia tiene una gran oportunidad para atraer visitantes fuera de temporada, llevar actividad a los pequeños destinos rurales y generar riqueza alrededor de sus productos. Pero para aprovecharla hay que mirar más allá del plato

Viajar para comer cuando es especialmente apetecible cuando llega el frío. Los días se acortan, la lluvia y las bajas temperaturas limitan los planes al aire libre y las excursiones o las actividades deportivas dejan de ser tan tentadoras. En cambio, organizar una escapada con amigos para disfrutar alrededor de una buena mesa se convierte en un plan perfecto para cualquier fin de semana. Basta con elegir dónde comer, hacer unos kilómetros y dejar que la sobremesa se alargue junto al fuego de una lareira, sin más preocupación que disfrutar de la comida y de la compañía.

Además, el otoño y el invierno son temporadas generosas con nuestra despensa. Llegan las setas, las nabizas y los grelos, las castañas, la caza, los embutidos y los mariscos más apreciados. Y lo que más me gusta, regresan a las mesas esos platos de cuchara y guisos contundentes concebidos para combatir el frío: las sopas, el cocido, el caldo, las fabes o las carnes y los embutidos de siempre. Recetas que requieren horas en los fogones. Y que a la vez invitan a dedicarle tiempo a la mesa.

Yo misma he conducido en varias ocasiones más de una hora para disfrutar de un cocido, para saborear un buen arroz con marisco o incluso para degustar unas filloas que alguien me había recomendado (y con acierto). Seguro que no soy la única. Si es para comer un buen plato no nos importa hacer kilómetros, perdernos por pistas laberínticas hasta llegar a una aldea recóndita. La recompensa es potente: la certeza de que nos espera algo rico.

Esta capacidad de movilizar viajeros me parece que es una oportunidad especialmente para el rural y los pequeños destinos. Lugares que seguro no tienen grandes monumentos ni playas famosas, pero que presumen por su cocina de calidad y sus productos propios.

Esto no es una sensación. Los datos confirman que la gastronomía es algo más que una afición de unos cuantos comilones. Según Turismo de Galicia, en 2025 cerca de 160.000 turistas visitaron nuestra comunidad por motivos gastronómicos, generando alrededor de 764.000 pernoctaciones y 93,7 millones de euros de gasto. Además, los estudios de Turespaña sobre turismo enogastronómico recién publicados apuntan la baja estacionalidad de este segmento y como estos viajeros suben en otoño e invierno.

Todo esto confirma que la gastronomía ya no es un complemento del viaje sino una motivación en sí misma. Elegimos destinos por sus restaurantes, visitamos bodegas, buscamos mercados tradicionales y nos desviamos de nuestra ruta para probar un producto o receta de la que hemos oído hablar. A esta tendencia se suman otras como el tardeo, que está dando nuevos usos a las tardes y prolongando la actividad de la hostelería. Aunque, la verdad es que en Galicia esto no es tan nuevo pues tenemos claro que una comida con amigos puede terminar casi a la hora de cenar.

El peligro de la gastrificación

Pero hay una contradicción que me preocupa. Mientras crece el interés por descubrir la cocina de cada territorio, los centros de muchas ciudades empiezan a ofrecer ofertas gastronómicas cada vez más parecidas. Negocios tradicionales que desaparecen, establecimientos concebidos para el visitante ocasional y propuestas que utilizan lo local como falso reclamo.

Este escenario ya tiene nombre propio: gastrificación, fenómeno que puede transformar la vida comercial de los barrios y debilita la personalidad culinaria de los destinos. Buscamos lo singular, pero el mercado está borrando la personalidad de muchas experiencias gastronómicas.

Galicia tiene aquí una oportunidad. Nuestra gastronomía no se explica solo por la calidad de sus productos, sino por la diversidad de los territorios donde nacen y por las personas que los hacen posibles. Detrás de un queso, de un vino, de una conserva o de un pescado hay trabajo, conocimientos transmitidos durante generaciones, pequeñas empresas. Y familias enteras que sostienen la economía local.

Hace un par de semanas, durante un viaje de prensa gastronómico enmarcado en la campaña “A paisaxe que sabe” promovida por la Diputación de A Coruña comprobé en persona hasta qué punto los sabores de un territorio son un reflejo de su realidad. Fue un gusto comprobar cómo detrás de lo que llega al plato encontramos historias de emprendimiento, esfuerzo y compromiso con el lugar donde se vive.

Hablamos mucho de grandes cocineros, restaurantes reconocidos y nuevas tendencias culinarias. Y está bien. Pero os animo a mirar también hacia el origen de todo lo que saboreamos. Sin productores no hay gastronomía que promocionar. Son ellos quienes cultivan, pescan, crían, elaboran y transforman los alimentos los que sostienen buena parte de esa identidad de la que tanto presumimos. Me parece genial poner su actividad en valor. Y tengo claro que el turismo puede abrirles oportunidades interesantes.

Una visita a una pequeña explotación agrícola, una degustación, una cata o taller alrededor de un producto diferente y único añade valor a la experiencia. Además favorece la venta directa y da visibilidad a negocios que difícilmente pueden acceder por sí solos a grandes campañas de promoción.

No pretendo que todos los productores se conviertan en empresarios turísticos. Bastante tienen con sacar adelante su trabajo. Pero sí creo que se deben facilitar alianzas entre el sector primario, la hostelería, los alojamientos y las empresas turísticas. Porque cuando un visitante llega a una pequeña localidad atraído por su gastronomía puede acabar descubriendo otros recursos, comprando productos locales o regresando para pasar unos días disfrutando de un hotel rural o de la naturaleza.

Un ejemplo de este potencial es el programa Outono Gastronómico promovido por Turismo de Galicia (por cierto, ya activa la 20ª edición hasta el 20 de diciembre de 2026). Esta iniciativa en 2025 generó unos ingresos estimados de 715.322 euros, un 11 % más que el año anterior, con 78 establecimientos participantes. Prueba de que la combinación de gastronomía y turismo rural funcionan en temporada baja.

Pero disponer de una despensa extraordinaria no significa tener un producto turístico bien desarrollado.

Galicia rebosa fiestas gastronómicas que forman parte de nuestro patrimonio popular, desde la recién finalizada Festa do Marisco do Grove, a los magostos de noviembre o la Festa do Cocido de Lalín (que en 2027 se celebrará a finales de enero), ya en pleno invierno.

Muchas cumplen una importante función social y económica, pero no siempre generan estancias o actividad más allá de ese día. Para eso hacen falta propuestas organizadas, promoción, comercialización, colaboración entre municipios y empresas. Y una visión que supere las fronteras administrativas, porque los viajeros no organizan sus escapadas siguiendo los límites de los ayuntamientos.

También debemos preguntarnos quién se beneficia de ese turismo. No tendría demasiado sentido utilizar el producto local como reclamo si quienes lo producen apenas participan de la riqueza que genera. El éxito no debería medirse únicamente en comensales o visitantes, sino también en ventas para los productores, negocios que encuentran nuevos clientes y oportunidades laborales que permiten seguir viviendo y emprendiendo en el rural.

Desestacionalización

Llevamos años hablando de desestacionalización, de diversificación, diferenciación y de la necesidad de repartir mejor los flujos y beneficios del turismo. La gastronomía es una herramienta muy potente para avanzar en esos objetivos. Además, en muchos casos, el potencial está en pequeñas aldeas, en explotaciones familiares, en mercados y en cocinas donde todavía se trabaja con recetas que no necesitan reinventarse para resultar atractivas.

Opino que deberíamos prestarles más atención. Especialmente ahora que tantos destinos compiten por ofrecer experiencias supuestamente únicas y que al final son clones unas de otras.

Porque la verdadera riqueza gastronómica de Galicia no está solo en lo bien que se come. Está en todo lo que hace posible que comamos así y en las oportunidades que podemos generar a partir de ello.

Si para descubrirlo hay que conducir una hora por carreteras secundarias hasta llegar a una pequeña aldea, yo, desde luego, seguiré haciéndolo.