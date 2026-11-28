Coche de la Policía Local de Ferrol Concello de Ferrol

Muere una mujer atropellada en Ferrol y un hombre resulta herido grave

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada por un coche en la tarde del viernes en Ferrol en un accidente en el que un hombre resultó herido grave.

El siniestro, según informa Europa Press, se produjo en la carretera de Catabois. En el mismo accidente quedó herido grave un hombre que estaba cruzando al mismo tiempo y que posteriormente tuvo que ser trasladado al hospital por estos hechos.

El suceso se produjo alrededor de las 18:30 horas del viernes a la altura del número 739 de la carretera de Catabois, cerca de una gasolinera, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

Fue entonces cuando el vehículo implicado, que circulaba en dirección AG-64, golpeó a los peatones que cruzaban de izquierda a derecha.

Lo ocurrido provocó la muerte de la mujer y lesiones graves al hombre, que tuvo que ser trasladado al hospital.

Ambos eran personas mayores. Hasta el lugar acudieron personal del 061 y agentes de la Policía Local.