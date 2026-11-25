Ferrol conmemora el 25N recordando a las víctimas de violencia de género en un acto institucional

Ferrol se ha sumado este miércoles, 25 de noviembre, a las reivindicaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrando un acto institucional en el salón de recepciones del Concello que ha estado presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y ha contado con una representación de la corporación municipal y representantes de entidades sociales de la ciudad.

La cita contó con la participación de alumnado del CPR Belén, del CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira, del IES de Catabois y del IES Sofía Casanova, que expusieron sus ideas para prevenir la violencia machista.

Durante el acto, se rindió homenaje a las mujeres asesinadas por presunta violencia de género mediante la lectura de los nombres de las víctimas por parte del Consejo Municipal de Igualdad y Mujer. Estas ascienden a 47 en lo que va de año y a 1.388 desde 2003, cuando se inició la recopilación de estos datos.

Desde la corporación municipal recuerdan que, aquellas víctimas de violencia de género, pueden recibir ayuda a través del teléfono 016, mediante consultas en línea a través de la dirección de correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, del canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y del chat en línea, accesible desde la página web.

Programación 25N

El Concello de Ferrol ha organizado una amplia programación en torno a esta fecha con la campaña 'Só… Déjate de excusas', cuyo público principal es la juventud de Ferrol, especialmente los adolescentes y adultos jóvenes que desarrollan parte de sus relaciones afectivas y sociales en entornos digitales. El objetivo es reconocer las violencias machistas digitales, cuestionar las excusas que las normalizan y promover relaciones basadas en el consentimiento, la libertad y el respeto.

La fachada del palacio municipal está iluminada de color violeta desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de noviembre. Asimismo, se colocará una pancarta el día 25, que permanecerá colgada del balcón hasta el 29 de noviembre.

La campaña cuenta con el apoyo del tejido deportivo de la ciudad, de manera que el Baskemi Ferrol, Valdetires, Baxi Ferrol, O Parrulo y Racing de Ferrol realizarán una fotografía con la pancarta conmemorativa al inicio de sus próximos encuentros.

Entre las acciones programadas también figura la instalación de un punto Lila y Arcoíris de sensibilización e información para la eliminación de la violencia contra las mujeres en el IES Sofía Casanova el miércoles 25 de noviembre, con un horario de atención de tres horas por la mañana.

Asimismo, se realizarán ocho sesiones del escape room en centros educativos, tituladas 'Agentes de cambio. Desbloquea la igualdad'. Se trata de una actividad cooperativa cuyo objetivo es que el alumnado de 1º y 2º de la ESO aprenda y juegue en torno a la igualdad de género, identificando comportamientos que esconden señales de control. Los participantes ayudarán a escapar a la protagonista, una adolescente que está viviendo una situación de acoso sutil de la que no es consciente, de una realidad tóxica provocada por su pareja.

También habrá teatro para alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria en diversos colegios, con la representación de la obra 'Rompiendo el guion', que aborda la corresponsabilidad, la igualdad y la prevención de las violencias.

Completan la programación un total de 16 pases de microteatro el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre a cargo de Trémola Teatro.

El viernes tendrán lugar en la AVV de Serantes (17:45 horas), AVV de Valón (18:15 horas), AVV de Esmelle (19:00 horas), AVV de Covas (19:45 horas), La Colmena Catabois (20:15 horas), 135 de la Real (20:45 horas), Artesa Canido (21:15 horas) y Cuerda Floja Ferrol Vello (21:45 horas).

El sábado tendrán lugar en Yves Coffee Inferniño (12:30 horas), Enigma Inferniño (13:00 horas), Monterrey Faxardo (13:30 horas), Molino Viejo San Xoán (14:00 horas), La Central Villa Soledad (20:30 horas), Galicia Caranza (21:00 horas), Golden Esteiro (21:30 horas) y Monique Esteiro (22:00 horas).