Los bomberos de Ferrol han probado este martes una tecnología diseñada para prevenir lesiones lumbares durante el desempeño de su trabajo. Se trata de AppGym, un dispositivo portátil desarrollado en el Campus Industrial de Ferrol que utiliza sensores para detectar posturas inadecuadas y avisar en tiempo real cuando se realizan movimientos que pueden resultar perjudiciales para la espalda.

La demostración tuvo lugar en las instalaciones del Parque de Bomberos de Ferrol, en el marco de un taller organizado por la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, promovida por la Universidade da Coruña (UDC) y la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol. La actividad estuvo dirigida al personal de emergencias y buscaba mejorar la prevención de riesgos laborales y los hábitos posturales de estos profesionales.

La sesión comenzó con una charla sobre higiene postural impartida por Florian Michaud, investigador del Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI). Durante su intervención, abordó la importancia de mantener una posición adecuada de la espalda al levantar y manipular cargas, una tarea habitual entre los profesionales de emergencias y que puede provocar lesiones musculares y problemas en la columna vertebral.

Un sensor que avisa al usuario

La parte práctica permitió a los asistentes probar AppGym, un dispositivo que se coloca en la espalda y monitoriza en tiempo real la flexión lumbar. Cuando detecta una postura potencialmente lesiva, activa una alerta sonora para advertir al usuario y ayudarle a corregir el movimiento.

Además, mediante una pantalla de ordenador, los participantes pudieron visualizar el ángulo de flexión de su columna vertebral y comprobar qué posiciones debían modificar para reducir el riesgo de lesiones durante los esfuerzos físicos.

Esta tecnología ha sido desarrollada por la spin-off Motion and Force Engineering Solutions (MFES), vinculada al Laboratorio de Ingeniería Mecánica del CITENI, en colaboración con la Clínica Arriaza. El dispositivo, creado desde el Campus Industrial de Ferrol, recibió el segundo premio de la Jornada de Innovación en Industria de la Maker Faire Galicia 2026.

Tecnología para emergencias

El taller celebrado este martes da continuidad a otra iniciativa desarrollada el pasado 2 de noviembre en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Campus Industrial de Ferrol. En aquella ocasión, los profesionales de emergencias participaron en una jornada de sensibilización y demostración práctica sobre el uso de exoesqueletos pasivos para prevenir lesiones musculoesqueléticas.

Ambas actividades comparten el objetivo de acercar los avances tecnológicos desarrollados en la Universidade da Coruña a los profesionales de emergencias de la comarca, con el propósito de mejorar sus condiciones de seguridad laboral y reducir las lesiones derivadas de su actividad diaria.