Felipe VI visita las unidades de la Armada en Ferrol para conocer sus medios materiales y actividades

El Rey Felipe VI ha visitado este jueves las unidades de la Armada de Ferrol, para conocer de primera mano sus actividades, capacidades y materiales. Se trata de la cuarta vez que el monarca visita la ciudad gallega desde su coronación en 2014.

Su Majestad ha llegado al cuartel Nuestra Señora de los Dolores, donde tiene su base el Tercio Norte de Infantería de Marina, pasadas las 12:00 horas. Allí ha pasado revista a las tropas bajo una intensa lluvia y ha presenciado un desfile en el patio interior de estas instalaciones.

Posteriormente, ha asistido a un briefing sobre las actividades de la Fuerza de Protección de la Armada, unidad dedicada a garantizar la seguridad de dependencias, buques o representantes castrenses y que participa además en misiones de seguridad nacional e internacional.

Además, según informa Europa Press, el Rey ha podido conocer de boca de los propios integrantes de la unidad, los distintos medios materiales y actividades en los que se ven implicados y se ha hecho con ellos una foto de familia. Previamente, Felipe VI había visitado también los polvorines de Mougá, una infraestructura estratégica que data de 1943.

Todos los actos de este jueves han sido de carácter estrictamente militar, sin presencia de autoridades civiles.

La última visita de Felipe VI a Ferrol tuvo lugar en febrero de 2025, cuando pudo conocer el programa constructivo de las fragatas F-110 y el proyecto urbanístico 'Abrir Ferrol al Mar', que incluye el derribo parcial de la muralla del Arsenal Militar.