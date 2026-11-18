Un accidente con heridos provoca importantes retenciones en la AP-9 a su paso por Cabanas (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas este miércoles por la mañana en un accidente entre un turismo y un camión en la AP-9F a la altura del municipio coruñés de Cabanas. Además, el siniestro ha obligado a cortar la circulación en la carretera durante media hora, provocando retenciones.

Según fuentes de la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar sobre las 08:15 de esta mañana en el kilómetro 24 de la AP-9F. Por el momento, se desconoce la situación de los heridos, que se encontraban en el interior del turismo.

El cuerpo de seguridad indica que se han activado paneles de alerta en la autopista, además del LINCE y que la carretera estuvo cortada durante media hora. En estos momentos se encuentra abierto ya el carril de la izquierda, pero aún así hay retenciones.