Detenido un vecino de Cariño (A Coruña) por 15 robos en iglesias de la comarca de Ortegal

La Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un vecino de Cariño como presunto responsable de una serie de robos cometidos en distintas localidades de la comarca de Ortegal y su entorno. La investigación ha permitido esclarecer un total de 15 delitos registrados en iglesias de Ortigueira, Cariño y Cedeira, además de otros hechos delictivos.

Las pesquisas comenzaron después de que, desde finales del pasado mes de mayo, se produjeran varios robos en diferentes puntos de la zona. La sucesión de estos incidentes llevó a los agentes a abrir una investigación para tratar de identificar a la persona que podría estar detrás de los hechos.

Durante las actuaciones, los investigadores recopilaron pruebas e indicios que permitieron identificar al presunto autor y relacionarlo con los distintos robos.

Robos en iglesias y vehículos

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes lograron esclarecer 15 robos cometidos en templos religiosos de Ortigueira, Cariño y Cedeira.

La investigación también permitió vincular al sospechoso con un robo en las instalaciones del campo de fútbol de Cariño y con la sustracción de dos vehículos que, presuntamente, fueron utilizados para cometer otros delitos.

A estos hechos se suma un robo en el interior de otro vehículo, también esclarecido durante las pesquisas.

Finalmente, tras reunir los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención del vecino de Cariño como presunto autor de varios delitos de robo.