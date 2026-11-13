Felipe VI visitará las unidades de la Armada en Ferrol el próximo jueves 19 de noviembre

El rey Felipe VI visitará Ferrol el próximo jueves 19 de noviembre para conocer de primera mano las actividades, capacidades y materiales de las unidades de la Armada con presencia en la ciudad. La visita supondrá su regreso a la localidad naval casi 21 meses después de su anterior estancia, cuando recorrió el Arsenal Militar y las instalaciones de Navantia.

Su majestad visitará el cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, que es la sede del Tercio del Norte, una unidad de Infantería de Marina integrada en la Fuerza de Protección de la Armada. Su principal cometido es garantizar la seguridad de las personas e instalaciones de la Armada en el norte de la península, desde Francia hasta Portugal.

Sus funciones van más allá de la vigilancia de los recintos militares. El Tercio del Norte dispone de equipos operativos que pueden embarcar en buques de la Armada para prestar apoyo en distintas misiones. Sus integrantes mantienen además la preparación propia de los infantes de Marina y pueden participar, si las circunstancias lo requieren, en tareas del ámbito anfibio.

El acuartelamiento de Nuestra Señora de los Dolores tiene también una larga trayectoria vinculada a la actividad militar de Ferrol. Según la información de la Armada, la unidad se encuentra en estas instalaciones desde 1771, cuando terminó su construcción.

Su última visita a Ferrol

La anterior visita de Felipe VI a Ferrol tuvo lugar el 20 de febrero de 2025. En aquella ocasión, el monarca acudió al Arsenal Militar, donde recibió los honores de ordenanza, pasó revista a las tropas y presidió un desfile militar. También asistió a una presentación del proyecto "Abrir Ferrol al Mar" y conoció el papel estratégico del Arsenal como infraestructura de apoyo logístico para los buques de la Armada.

Durante aquella jornada, el Rey se desplazó además a las instalaciones de Navantia, donde visitó el módulo de simulación y robótica y conoció el simulador del Servicio de Sistemas Integrados, una herramienta relacionada con la digitalización y la gestión de los sistemas de los buques.

Estuvo en Vigo en mayo

La última visita de Felipe VI a Galicia se produjo a finales de mayo de 2026, con motivo de los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que tuvieron como escenario Vigo. El monarca presidió el 29 de mayo una revista naval en la ría viguesa, en la que participaron buques de la Armada y de la Guardia Civil, y asistió posteriormente a una exhibición dinámica de personal y material en la playa de Samil.

Al día siguiente, el 30 de mayo, Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la princesa Leonor, presidieron el acto central del Día de las Fuerzas Armadas en la avenida de Samil, con un desfile terrestre y aéreo. Fue la primera vez que la heredera al trono participó en este acto central.