Huelga general en Ferrol: estos son los piquetes previstos en la ciudad y comarca

La huelga general del miércoles 11 de noviembre tendrá también una importante actividad sindical en Ferrol. Los piquetes informativos comenzarán a organizarse este martes por la tarde y se desplegarán durante la noche y las primeras horas de la mañana en distintos puntos de la ciudad y su entorno industrial, especialmente en Navantia y los polígonos empresariales.

La organización de las movilizaciones arrancará a las 20:30 horas en la sede de UGT de la comarca de Ferrol. Posteriormente, a las 21:00 horas, los representantes de los distintos sindicatos se reunirán en la plazoleta del Cantón, junto al palco de la música, para distribuir los grupos y coordinar su actuación durante la jornada.

La CIG ha anunciado que instalará un piquete a las 22:00 horas en las puertas de Navantia, mientras que a esa misma hora se organizará el resto de los grupos en el Cantón. La actividad continuará a partir de las 5:00 horas del miércoles, cuando los piquetes se desplegarán por el polígono industrial de Río do Pozo. A las 8:00 horas está previsto que lleguen al polígono de A Gándara.

Los sindicatos pretenden que la jornada transcurra con tranquilidad y que los piquetes tengan un carácter fundamentalmente informativo, con presencia en los polígonos industriales y diferentes empresas para explicar los motivos de la huelga y animar a los trabajadores a secundarla.

En la coordinación de estos grupos se ha establecido que cada uno vaya acompañado por un responsable de cada sindicato, con el objetivo de garantizar su organización y evitar la presencia de personas ajenas a las convocatorias. También se ha trasladado a los participantes que no acudan con mascarillas ni capuchas.

Está prevista, además, una segunda reunión a las 5:00 horas del miércoles para organizar los piquetes que actuarán durante el comienzo de la jornada laboral.

Dos manifestaciones diferentes

La jornada de huelga contará también con dos manifestaciones sindicales que recorrerán Ferrol durante la mañana del miércoles. La primera será la convocada conjuntamente por CCOO y UGT, que comenzará a las 11:30 horas en la plaza de España. Por su parte, la CIG, junto con la CGT, saldrá a las 12:00 horas desde la avenida de Esteiro, a la altura del local sindical.

Ambas movilizaciones tendrán puntos de partida diferentes y se desarrollarán de forma independiente.

La huelga general del 11 de noviembre está convocada durante 24 horas y pretende poner el foco en la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda. En Ferrol, los sindicatos esperan trasladar estas reivindicaciones tanto a los centros de trabajo como a las calles, con una jornada que comenzará varias horas antes de las manifestaciones de la mañana.