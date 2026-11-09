Reunión de la Mancomunidad de municipios de la comarca de Ferrol. Concello de Ferrol

La sequía obliga a tomar medidas en la comarca de Ferrol para el ahorro de agua

La Mancomunidad de municipios de la comarca de Ferrol ha decidido tomar medidas para hacer frente a la situación de sequía del área ferrolana. El problema se produce tanto por la falta de precipitaciones como por las altas temperaturas experimentadas el pasado verano y que afectan al nivel de agua del embalse de Forcadas.

Este embalse abastece a los municipios de Ferrol, Narón, Fene, Ares, Mugardos, Valdoviño y Neda, que suman 140.008 habitantes.

Actualmente este embalse está al 26,15% de su capacidad, por debajo de la media histórica para esta época del año.

La situación del área ferrolana es similar a la de otras zonas de Galicia. La Xunta decretó una alerta por escasez de agua en 59 municipios.

Ante esta situación, la mancomunidad ha creado un grupo de coordinación técnica con representación de los siete municipios.

Medidas

El plan de medidas acordado incluye la aplicación inmediata de restricciones en los usos no prioritarios como el riego de jardines, el baldeo de calles, el llenado de piscinas, las fuentes ornamentales, la limpieza de vehículos y trabajos de limpieza en exteriores.

También se regulará la presión de la red con control técnico. Inicialmente se bajará a los domicilios y a las empresas entre las 22:00 y las 07:00 horas.

Además, se repararán los tubos de As Pías. En este caso, la Mancomunidad espera contar con el apoyo económico de la Deputación. Ya cuenta con un compromiso de financiación de Augas de Galicia.

Algunas de las actuaciones ya realizadas previamente en Ferrol pasan por el refuerzo de procesos de tratamiento en Catabois, la instalación de medidas de caudales y volúmenes, la sustitución de más de 8.000 contadores desde el 2024 y el refuerzo de la unidad de detección de fugas con la reparación de más de 200 de ellas.