Ferrol adjudica por 750.000 euros el ascensor que conectará Canido y A Magdalena

El Ayuntamiento de Ferrol ha adjudicado las obras para instalar un ascensor público que facilitará la comunicación peatonal entre los barrios de Canido y A Magdalena. La Xunta de Gobierno Local aprobó este lunes la contratación de los trabajos, que ejecutará la empresa Citanias, Obras y Servicios SLU por un importe de 750.639,99 euros.

La actuación permitirá crear un nuevo itinerario accesible entre la calle Méndez Núñez, en su encuentro con la Rampla, y la avenida Doutor Fleming. De este modo, los vecinos dispondrán de una alternativa para salvar el desnivel existente entre ambas zonas sin tener que afrontar a pie la pendiente actual.

El proyecto contempla la instalación de un ascensor con dos puertas enfrentadas, una configuración pensada para facilitar la entrada y salida de los usuarios y favorecer su integración en el entorno urbano. El diseño y las dimensiones de la infraestructura se han planteado para reducir su impacto visual y evitar molestias a las viviendas próximas.

Nuevas zonas verdes y descanso

La intervención no se limitará a la colocación del elevador, sino que también supondrá una renovación del espacio público en el recorrido que conecta con la avenida Doutor Fleming. El proyecto incluye la adecuación del viario, la incorporación de nuevas zonas ajardinadas y la instalación de un sistema de riego.

Además, se habilitarán espacios destinados al descanso y se colocará nuevo mobiliario urbano para mejorar las condiciones de uso de este entorno. El itinerario mantendrá una pendiente continua inferior al 6%, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad peatonal.

Otro de los puntos de la actuación será la conexión con la avenida Doutor Fleming, donde se ampliará la superficie de paso para habilitar una zona de acceso y espera vinculada al CEIP Cruceiro de Canido. Esta mejora permitirá ordenar también el tránsito en las inmediaciones del centro educativo.

Los trabajos se completarán con la renovación de las instalaciones de alumbrado público y la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales, que quedará conectado a la red existente.

La empresa adjudicataria contará con un plazo de garantía total de seis años, cinco más de los exigidos como mínimo en las condiciones de contratación.