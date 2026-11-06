Ferrol homenajea a cinco históricos representantes vecinales por su trayectoria en los barrios

El Ayuntamiento de Ferrol ha rendido homenaje este viernes a cinco históricos representantes del movimiento vecinal de la ciudad por su dedicación durante décadas a mejorar los barrios y parroquias del municipio. El acto, presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, se celebró en el salón de plenos de la casa consistorial y sirvió para reconocer la trayectoria de tres personas y recordar a otras dos que reciben la distinción a título póstumo.

Los homenajeados fueron Luis María Taboada González, vinculado a la Asociación de Vecinos de A Magdalena; Mercedes Pardo Hermida, de la entidad de Serantes; y Miguel Marqués Gómez, representante de la asociación de A Cabana. También se reconoció la labor de Julián Andrés Fernández Saavedra, de la Asociación de Vecinos del Ensanche, y María Teresa Fernández Martínez, de Ferrol Vello, ambos fallecidos.

Durante el acto, Rey Varela destacó el trabajo desarrollado por los cinco homenajeados al frente de sus respectivas asociaciones, así como su contribución a conseguir mejoras para los lugares en los que vivían. El regidor puso en valor su papel como impulsores de los locales vecinales y de iniciativas destinadas a fomentar la participación ciudadana.

El alcalde defendió la importancia del movimiento asociativo para mantener el contacto entre la Administración y la población, al considerar que las entidades vecinales son una vía fundamental para trasladar las preocupaciones y necesidades de los residentes.

"Ferrol es una gran ciudad de la que nos sentimos profundamente orgullosos, en la misma medida en la que nos sentimos orgullosos de lo que la conforma: los barrios del ámbito urbano y las parroquias del rural", señaló el regidor.

Rey Varela también expresó su deseo de que el tejido asociativo de Ferrol continúe activo y cuente con personas implicadas en el futuro. En este sentido, agradeció la dedicación de los cinco representantes reconocidos, a quienes puso como ejemplo de compromiso con la ciudad.