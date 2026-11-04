El patrullero Serviola, con base en Ferrol, refuerza la vigilancia marítima en el Estrecho

El patrullero de altura Serviola, con base en Ferrol, ha iniciado una operación de vigilancia marítima en aguas de Ceuta, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El buque de la Armada se ha hecho a la mar desde el Arsenal ferrolano para participar en una misión destinada a reforzar la seguridad en espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Durante el despliegue, el Serviola realizará labores de verificación y control del tráfico marítimo con el objetivo de contribuir a garantizar la libertad de navegación. Además, ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, que permitirá incrementar sus capacidades de protección de la fuerza y de interdicción marítima.

La operación se enmarca en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) de las Fuerzas Armadas. El patrullero está integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y actúa bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

El Serviola es uno de los patrulleros de altura dependientes del comandante de las Unidades de Acción Marítima en Ferrol. Entre sus principales cometidos figuran las misiones de seguridad marítima, la protección de los intereses nacionales en el mar y el control de los espacios de soberanía. También puede colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones desarrolladas en el ámbito marítimo.

El Mando Operativo Marítimo, con sede en Cartagena, es el órgano de las Fuerzas Armadas encargado de planificar, conducir y hacer seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Estas misiones permiten mejorar el conocimiento del entorno marítimo, detectar posibles amenazas de forma anticipada y facilitar una respuesta ante situaciones de riesgo.

El despliegue del patrullero ferrolano se suma así a las operaciones permanentes que la Armada desarrolla para vigilar y proteger los espacios marítimos españoles.