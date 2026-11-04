Evento de presentación de la XIII edición de Ferrol En Marcha Contra el Cáncer Cedida

Ferrol se prepara para la carrera solidaria contra el cáncer con más de 4.000 inscritos

Ferrol volverá a salir a la calle este domingo 8 de noviembre para participar en la XIII edición de Ferrol: En Marcha Contra el Cáncer, una carrera y caminata solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que ya cuenta con más de 4.000 personas inscritas.

La organización confía en alcanzar los 5.000 participantes, una cifra que convertiría la jornada en una de las grandes citas solidarias del año en la ciudad. El evento ha sido presentado este martes por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, junto a la presidenta de la delegación ferrolana de la AECC, Isabel Estevan, y su vicepresidenta, Mabel Sanesteban.

"Ferrol es un ejemplo en Galicia en cuanto a participación. A día de hoy ya tenemos más de 4.000 personas inscritas y esperamos alcanzar las 5.000", ha señalado Aldrey, quien ha destacado la implicación de los vecinos con esta iniciativa.

Cinco kilómetros de recorrido

La prueba tendrá su punto de partida y llegada en el Cantón de Molíns, donde a las 10:00 horas comenzará la carrera infantil. Una hora después, a las 11:00, se dará la salida a la carrera y caminata popular, abierta a adultos, niños y también mascotas.

El itinerario será circular y tendrá una distancia de cinco kilómetros. Los participantes recorrerán algunas de las principales calles del centro de Ferrol, entre ellas Manuel de Cal, Igrexa, San Diego, Magdalena, Lugo, Real, San Francisco, San Antonio, Espartero, Emilio Antón e Imeldo Corral.

El recorrido continuará por la plaza de España y las calles Rochel y Pardo Baixo antes de regresar al Cantón de Molíns, donde estará situada la meta.

La presidenta de la AECC en Ferrol, Isabel Estevan, ha explicado que este año ha sido necesario modificar el trazado debido a las obras que se están realizando en la ciudad.

No obstante, ha destacado que la finalidad de la cita sigue siendo la misma: reunir a Ferrol y su comarca en torno a la lucha contra el cáncer, promover hábitos de vida saludables y recaudar fondos para la investigación oncológica.

Inscripciones hasta el jueves

Las personas interesadas en participar todavía pueden apuntarse hasta el jueves 5 de noviembre a través de la página web de Carreiras Galegas o presencialmente en la sede de la AECC, situada en el número 5 de la calle Terra.

El horario de inscripción presencial será de 9:00 a 17:30 horas este miércoles y de 9:00 a 19:00 horas el jueves, en ambos casos de manera ininterrumpida.

El precio de la inscripción es de 10 euros para adultos y cinco euros para menores de 14 años. La participación incluye la camiseta oficial de la carrera hasta agotar existencias.

Por su parte, la recogida de dorsales y camisetas tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en Decathlon, entre las 10:00 y las 19:30 horas.

Quienes no puedan participar, pero quieran colaborar con la causa, también tienen la posibilidad de realizar una aportación mediante el Dorsal 0, disponible tanto en la web como en la sede de la asociación.

Una cita por la investigación

Toda la recaudación obtenida se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, que trabaja en el apoyo a pacientes y familiares y en el impulso de la investigación de la enfermedad.

Isabel Estevan ha puesto en valor la capacidad de convocatoria de esta iniciativa y el compromiso de los participantes con el desarrollo de nuevos tratamientos.

Por su parte, el concejal de Deportes ha animado a los vecinos a sumarse a la carrera y a disfrutar de una jornada que combinará deporte y solidaridad.

Aldrey también ha invitado a los participantes y acompañantes a aprovechar su visita para disfrutar de la hostelería local y contribuir a la actividad de los establecimientos de la ciudad.