Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Ferrol Facebook Bombeiros Ferrol

Un coche híbrido se incendia en plena AP-9 a su paso por Ferrol

Un Peugeot 208 híbrido se ha incendiado este miércoles mientras circulaba por la autopista AP-9, en dirección al puerto de Ferrol. El suceso ha movilizado a los servicios de emergencia, aunque no se han registrado heridos.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia recibió varias llamadas alertando de lo ocurrido, entre ellas la del propio conductor del turismo afectado.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Ferrol, que acudieron con una motobomba, un camión autoescalera y un vehículo ligero para intervenir en el incendio, localizado en la parte frontal del automóvil.

También participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, que procedieron a cortar temporalmente la circulación mientras los bomberos realizaban las labores de enfriamiento del vehículo y limpieza de la calzada.

La intervención se saldó sin daños personales.