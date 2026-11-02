Muere Julio Martínez Vidal, fundador del mítico restaurante O Parrulo en Ferrol

El hostelero ferrolano Julio Martínez Vidal, fundador del restaurante O Parrulo, ha fallecido este domingo a los 97 años. Junto a su mujer, Celestina, supo convertir el local, situado en la carretera de Catabois, en uno de los establecimientos más emblemáticos de la comarca de Ferrolterra.

En enero de este 2026, Julio y su mujer recibieron la Insignia de Oro de Ferrol, otorgada por el Concello, por su contribución como pioneros de la restauración ferrolana y referentes nacionales de la cocina tradicional.

La huella que deja Martínez no se limita solamente al mundo de la hostelería. También aportó su granito de arena al deporte local de Ferrol y colaboró económicamente con el Racing de Ferrol, club que en las últimas horas se despedía de él dedicándole unas emotivas palabras: "Desde el Racing Club Ferrol lamentamos profundamente el fallecimiento de José Martínez Vidal, fundador del restaurante O Parrulo, y directivo y benefactor de nuestro club durante varias décadas".

Desde o Racing Club Ferrol lamentamos profundamente o falecemento de José Martínez Vidal, fundador do restaurante O Parrulo, e directivo e benefactor do noso club durante varias décadas. Enviamos as nosas condolencias e todo o noso afecto á súa familia e achegados. Descanse en paz. 🖤 📸 José Pardo — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) November 1, 2026

Además, el fútbol sala Parrulo Ferrol FS, creado en 1978, lleva el nombre de su restaurante en su honor. Así lo indicaba el club a través de una publicación de despedida: "Queremos mandar nuestro más sincero pésame a nuestro expresidente Julio Martínez y a todos sus seres queridos por el fallecimiento de José Martínez Vidal, "Parrulo", fundador del restaurante O Parrulo. Nuestro club lleva su nombre desde 1978 por él".

También el alcalde de Ferrol, Manuel Rey Varela, ha querido despedirse del hostelero dedicándole unas palabras de cariño: "Comparto con toda la familia de O Parrulo mi profundo pesar por el fallecimiento de José Martínez Vidal, 'Parrulo'".

Con todo, el regidor recordó el legado que deja tras de sí el hostelero: "Él es un referente irrepetible para la ciudad desde su restaurante, como así lo atestigua haber sido merecedor, junto a su mujer Celestina, de la Insignia de Oro de Ferrol. Pero, además de sus extraordinarios logros gracias a un trabajo incansable, se va un gran amigo que deja un vacío irremplazable. Desde Irixoa hasta Ferrol, hoy todos lloramos su pérdida y acompañamos a su familia en estos momentos".