Ferrol, declarada Lugar de Memoria Democrática por su defensa de la República

La ciudad de Ferrol ya es oficialmente Lugar de Memoria democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes su declaración en reconocimiento a la historia de una ciudad vinculada a la defensa de la República y los valores democráticos y de resistencia frente a la represión de la dictadura franquista.

En la resolución publicada este 2 de noviembre se reconoce la historia de una ciudad con vocación republicana desde el siglo XIX, cuando trabajadores de la maestranza, republicanos federalistas, anarquistas y miembros de la Armada y la Guardia ocuparon varios lugares como el Ayuntamiento, el Arsenal y barcos para proclamar la República Federal en el patio de armas.

Este hecho propició la caída de Amadeo I y la proclamación de la I República en 1873.

Años después, en 1931, los republicanos vencieron en las municipales y proclamaron la República el 14 de abril.

Con el golpe militar de 1936, Ferrol ya era un enclave importante a nivel naval y militar en el Estado. Pese a una resistencia que duró tres días, el 22 de julio triunfó la sublevación militar y los golpistas ocuparon lugares estratégicos instaurando un poder militar represivo con múltiples detenciones, consejos de guerra y ejecuciones.

Fue entonces cuando el castillo de San Felipe se convirtió en prisión militar y centro de fusilamientos. Otros escenarios de la represión fueron las prisiones navales de Caranza y A Graña, el Cuartel del Baluarte, el Cuartel de Dolores, la prisión del partido judicial o la comisaría de San Amaro.

Un lugar más que fue testigo de fusilamientos fue el cementerio civil de Canido.

Hasta 1965 albergó varias fosas comunes en las que yacieron 300 víctimas de la represión entre 1936 y 1945. Actualmente sobre estos terrenos está el Instituto de Canido.

Más allá del ámbito urbano, el cementerio de la iglesia de San Salvador de Serantes fue escenario de ejecuciones colectivas y aquí se localizaron también varias fosas comunes con entre 150 y 200 víctimas. El alcalde republicano de Serantes, Alejandro Porto, fue ejecutado aquí en 1938.

En esta zona unas catas arqueológicas realizadas el pasado mes de septiembre permitieron localizar tres cuerpos con evidentes signos de "violencia extrema".

La actual factoría de Navantia es otra ubicación estrechamente ligada a la historia de Ferrol.

Fue aquí donde se produjeron movilizaciones y reivindicaciones laborales que prolongaron la cultura de resistencia del proletariado ferrolano como las luchas contra el golpe de 1936 y movimientos contra la dictadura como la huelga del aceite de 1946 o contra el despido de trabajadores en 1966 y los sucesos de marzo de 1972.

Otros escenarios

El BOE recoge también cómo el Cantón de Molins fue testigo de la defensa del edificio consistorial entre el 20 y el 21 de julio de 1936 frente a los sublevados; el Teatro Jofre fue escenario de mítines y actos de organizaciones democráticas y sindicales durante la Segunda República; y el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia fue un lugar de gran actividad cultural y educativa de la clase trabajadora durante el periodo republicano.

Todos estos lugares fueron "fueron focos de sociabilidad, expresión cultural y organización sindical, donde se articularon las principales iniciativas progresistas de la ciudad".

Otro ejemplo está en el número 27 de la calle Terra, donde el sindicalista Ramón Reboiras fue asesinado a tiros por la Brigada Político Social o en el Monumento del 10 de marzo de 1972, que conmemora la represión sufrida por los trabajadores del naval durante las movilizaciones de aquel año, un hito del movimiento obrero antifranquista.

Además, Ferrol conmemora su historia en el Monumento Memorial de Canido donde, desde hace algo más de dos años, se muestran los nombres de 904 personas asesinadas por la dictadura franquista entre 1936 y 1975 en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Algunos de los nombres propios que se citan en esta declaración son los de los ferrolanos Concepción Arenal, pionera del pensamiento feminista y del reformismo social; Ricardo Carvalho Calero, escritor, filólogo y defensor de la lengua gallega, cuya trayectoria refuerza la dimensión cívica e intelectual de la ciudad; Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores; o Mestre García Niebla, el maestro laico vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, asesinado en agosto de 1936 por su defensa de una educación racionalista y democrática.

Medidas

Con la declaración se establecen algunas medidas para el patrimonio ferrolano.

En cuanto a su protección, se mantienen las medidas de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización, además de evitar la desaparición de vestigios que recuerden la memoria democrática.

Por otra parte, las administraciones del Estado deberán difundir su historia con una finalidad "conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora".

Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática desarrollará mecanismos institucionales para integrar este lugar de memoria en los circuitos internacionales.

Asimismo, se mantienen el uso de los bienes, muchos de ellos pertenecientes a la Defensa Nacional, que se continuarán utilizando para las necesidades de seguridad, protección y operatividad de las instalaciones militares.

La declaración de Ferrol como Lugar de Memoria democrática ya se había avanzado en el 2025, cuando hace aproximadamente un año se publicó en el BOE la incoación del procedimiento para su declaración.

Ahora, con la resolución definitiva, Ferrol se suma a la lista de Lugares de Memoria democrática.