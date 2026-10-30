Juzgan a un padre y a un hijo por intento de asesinato tras una pelea en Ferrol

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los días 3 y 4 de noviembre a un padre y a un hijo por agresión a otros dos hombres, otro progenitor y su vástago, tras una pelea en Ferrol. Según el Ministerio Público, los hechos pueden calificar como asesinato en grado de tentativa.

Según el escrito fiscal, sobre las 22.45 horas del 31 de octubre de 2025, el progenitor procesado se encontraba en su furgoneta, en la avenida de Vigo de Ferrol cuando, por causas por determinar, comenzó una discusión con otros dos hombres, padre e hijo.

Después, arrancó la furgoneta y circuló unos 100 metros en dirección prohibida hasta detenerse en la plaza Camilo José Cela. Durante su recorrido fue seguido por los otros dos varones hasta que se apeó del coche armado con un arma blanca de grandes dimensiones. En ese momento,mientras se encontraba discutiendo con estos dos hombres, el otro procesado, hijo del primero, apareció "provisto de otro machete de grandes dimensiones con el que le asestó un fuerte golpe en la cabeza" a uno de los varones.

Finalmente, comenzó una agresión entre el acusado y su hijo a los otros dos hombres con intención, para Fiscalía, de "acabar con su vida". Las víctimas trataron de contener la agresión con sillas de la terraza de una cafetería.

Uno de los acusados se subió además a una furgoneta "arrancando a gran velocidad hacia ellos con intención de atropellarlos para provocar su fallecimiento, si bien no lo logró al esquivar su acción y salir ambas víctimas corriendo para refugiarse en un portal".

El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pide penas de 12 años de prisión para el padre acusado y de 14 años de cárcel para su hijo.