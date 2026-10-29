Ferrol restringe el aparcamiento en Catabois por Todos los Santos para facilitar el acceso al cementerio

El Ayuntamiento de Ferrol pondrá en marcha este viernes 30 de octubre un dispositivo especial de tráfico en el entorno del cementerio municipal de Catabois con motivo de las celebraciones de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Las medidas se mantendrán hasta la tarde del lunes 2 de noviembre y buscan facilitar la llegada de visitantes al camposanto sin provocar retenciones en una de las principales vías de acceso a la ciudad.

La principal modificación afectará a la carretera de Catabois, donde estará prohibido estacionar en el tramo comprendido entre la glorieta de acceso a la FE-13, que conecta con el hospital Arquitecto Marcide, y la entrada al cementerio. La eliminación de los vehículos aparcados permitirá aprovechar toda la calzada y habilitar un carril central para los giros, con el objetivo de mejorar la circulación durante estos días de mayor afluencia.

También habrá cambios en dos vías próximas al recinto. Tanto la pista de la parcelaria que llega desde la zona de Mandiá, en dirección a la carretera de Catabois, como el camino de A Pega, hacia el hospital Naval, pasarán a funcionar como vías de sentido único de salida. Además, el estacionamiento en estos accesos quedará limitado a uno de sus márgenes.

La Policía Local supervisará el funcionamiento del dispositivo y podrá adaptar las restricciones en función del volumen de vehículos y peatones que se registre en cada momento. El Ayuntamiento plantea así una regulación flexible para responder a las necesidades de movilidad durante las jornadas de mayor actividad en el cementerio.

Más de 1.800 crisantemos

De forma paralela, el área municipal de Servicios y Medio Ambiente ha realizado trabajos de acondicionamiento para preparar el recinto y sus accesos ante las visitas de estos días. Entre las actuaciones destaca la plantación de más de 1.800 crisantemos en la glorieta y en las medianas de la carretera de Catabois.

Los trabajos también han incluido la renovación de la señalización de las plazas de aparcamiento del propio cementerio, con el fin de facilitar el estacionamiento y ordenar la llegada de las personas que se acerquen a recordar a sus familiares.