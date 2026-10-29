Calendario laboral de Ferrol y su área 2027: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la lista completa de los festivos que los vecinos de Ferrol y su comarca podrán disfrutar en 2027.

En total, el calendario del próximo año contará con 14 días no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio, entre ellos festivos de ámbito nacional, autonómico y local.

Festivos locales en Ferrol

Ferrol mantiene sus festivos locales respecto al 2026. Por lo tanto, el Ayuntamiento celebrará la festividad de San Xiao y Nuestra Señora de Chamorro.

Festividad de San Xiao : 7 de enero, jueves

: 7 de enero, jueves Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 29 de marzo, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

De los 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que caigan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo de 2027), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

En el 2027 hay un festivo nacional de carácter obligatorio que coincide en domingo: el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), que Galicia sustituirá por el 17 de mayo (Día das Letras Galegas).

Los otros tres festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, salvo que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2027 se celebrará el 25 de marzo), que Galicia conserva por tradición; y la elección entre el 19 de marzo y el 25 de julio. La Xunta siempre elige el 25 de julio, Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo (San Xosé).

Así queda el calendario laboral de Galicia en 2027, al que hay que añadir los dos festivos locales:

Año Nuevo : 1 de enero, viernes

: 1 de enero, viernes Día de Reyes : 6 de enero, miércoles

: 6 de enero, miércoles San Xosé : 19 de marzo, viernes

: 19 de marzo, viernes Jueves Santo : 25 de marzo

: 25 de marzo Viernes Santo : 26 de marzo

: 26 de marzo Día del Trabajador : 1 de mayo, sábado

: 1 de mayo, sábado Día das Letras Galegas : 17 de mayo, lunes

: 17 de mayo, lunes Día de la Hispanidad : 12 de octubre, martes

: 12 de octubre, martes Día de Todos los Santos : 1 de noviembre, lunes

: 1 de noviembre, lunes Día de la Constitución : 6 de diciembre, lunes

: 6 de diciembre, lunes Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, miércoles

: 8 de diciembre, miércoles Navidad: 25 de diciembre, sábado

Los puentes de Ferrol en 2027

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día del Trabajador y Navidad caen en sábado, estos son los posibles puentes de Ferrol en el año 2027:

Puente de Año Nuevo : el 1 de enero cae en viernes

: el 1 de enero cae en viernes Posible puente del día de Reyes + San Xiao : el 6 y 7 de enero caen en miércoles y jueves

: el 6 y 7 de enero caen en miércoles y jueves Puente por el Día de San Xosé : el 19 de marzo es viernes

: el 19 de marzo es viernes Macropuente por Semana Santa y Nuestra Señora de Chamorro : puente desde el festivo jueves 25 de marzo hasta el lunes 29

: puente desde el festivo jueves 25 de marzo hasta el lunes 29 Puente por el Día das Letras Galegas : el 17 de mayo coincide en lunes

: el 17 de mayo coincide en lunes Posible puente por el Día de la Hispanidad : el 12 de octubre coincide en martes

: el 12 de octubre coincide en martes Puente por Día de Todos los Santos : el 1 de noviembre cae en lunes

: el 1 de noviembre cae en lunes Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles

Otros festivos de la comarca de Ferrol en 2027