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Calendario laboral de Ferrol y su área 2027: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de la ciudad de Ferrol en el año 2027
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la lista completa de los festivos que los vecinos de Ferrol y su comarca podrán disfrutar en 2027.
En total, el calendario del próximo año contará con 14 días no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio, entre ellos festivos de ámbito nacional, autonómico y local.
Festivos locales en Ferrol
Ferrol mantiene sus festivos locales respecto al 2026. Por lo tanto, el Ayuntamiento celebrará la festividad de San Xiao y Nuestra Señora de Chamorro.
- Festividad de San Xiao: 7 de enero, jueves
- Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 29 de marzo, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
De los 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que caigan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo de 2027), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.
En el 2027 hay un festivo nacional de carácter obligatorio que coincide en domingo: el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), que Galicia sustituirá por el 17 de mayo (Día das Letras Galegas).
Los otros tres festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, salvo que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2027 se celebrará el 25 de marzo), que Galicia conserva por tradición; y la elección entre el 19 de marzo y el 25 de julio. La Xunta siempre elige el 25 de julio, Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo (San Xosé).
Así queda el calendario laboral de Galicia en 2027, al que hay que añadir los dos festivos locales:
- Año Nuevo: 1 de enero, viernes
- Día de Reyes: 6 de enero, miércoles
- San Xosé: 19 de marzo, viernes
- Jueves Santo: 25 de marzo
- Viernes Santo: 26 de marzo
- Día del Trabajador: 1 de mayo, sábado
- Día das Letras Galegas: 17 de mayo, lunes
- Día de la Hispanidad: 12 de octubre, martes
- Día de Todos los Santos: 1 de noviembre, lunes
- Día de la Constitución: 6 de diciembre, lunes
- Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, miércoles
- Navidad: 25 de diciembre, sábado
Los puentes de Ferrol en 2027
Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día del Trabajador y Navidad caen en sábado, estos son los posibles puentes de Ferrol en el año 2027:
- Puente de Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes
- Posible puente del día de Reyes + San Xiao: el 6 y 7 de enero caen en miércoles y jueves
- Puente por el Día de San Xosé: el 19 de marzo es viernes
- Macropuente por Semana Santa y Nuestra Señora de Chamorro: puente desde el festivo jueves 25 de marzo hasta el lunes 29
- Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo coincide en lunes
- Posible puente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre coincide en martes
- Puente por Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre cae en lunes
- Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles
Otros festivos de la comarca de Ferrol en 2027
- Ares: 18 de mayo, Voto de Chanteiro; 24 de junio, San Juan
- As Somozas: 23 de julio, fiesta local de As Somozas; 26 de julio, fiesta local de As Somozas
- Cedeira: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 26 de julio, Santa Ana
- Fene: 10 de febrero, Miércoles de Ceniza; 6 de agosto, San Salvador
- Moeche: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de abril, San Jorge
- Mugardos: 7 de enero, fiesta de Mugardos; 18 de mayo, Voto de Chanteiro
- Narón: 24 de junio, San Juan; 23 de noviembre, Día de Narón
- Neda: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, fiesta local de Neda
- San Sadurniño: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 2 de julio, festividad tradicional de Santa Isabel
- Valdoviño: 24 de junio, San Juan; 17 de agosto, día de San Mamede