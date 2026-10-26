Narón (A Coruña) alerta de llamadas fraudulentas a comercios para renovar documentación

El Ayuntamiento de Narón ha alertado de la existencia de llamadas telefónicas fraudulentas dirigidas a comercios del municipio. En ellas, los interlocutores se hacen pasar por personal municipal para solicitar información con el pretexto de renovar la documentación de los establecimientos.

La alerta llegó al Gobierno local a través de la Asociación de Comerciantes de Narón (ACN), que advirtió de estas comunicaciones y quiso poner en conocimiento de los negocios de la localidad la existencia de este posible engaño.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que no contactan telefónicamente con comercios ni otros negocios para gestionar la renovación de sus documentos. Este tipo de trámites debe realizarse a través de los canales oficiales municipales, por lo que recomiendan desconfiar de cualquier llamada inesperada en la que se solicite información con esta finalidad.

Ante una comunicación de estas características, el Gobierno local pide a los titulares de los establecimientos que no faciliten ningún dato personal ni bancario y que cuelguen. Asimismo, aconseja avisar a la Policía Local o a las fuerzas de seguridad para poner los hechos en su conocimiento.

En caso de haber proporcionado ya algún dato, el Ayuntamiento recomienda contactar con la entidad bancaria lo antes posible. Si existen dudas sobre la autenticidad de una llamada, los afectados pueden verificar la información directamente con el Consistorio a través de su teléfono habitual de atención, el 981 337 700.

El Ayuntamiento de Narón agradece a la Asociación de Comerciantes su rapidez a la hora de comunicar estos hechos y anima a los negocios a compartir la advertencia con otros comerciantes y vecinos para evitar que más personas puedan caer en el engaño.