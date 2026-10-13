Adjudicadas por 1,1 millones las obras de Abril Ferrol ao Mar en Caranza

El barrio de Caranza, en Ferrol, se prepara para una importante transformación de su fachada marítima. El Concello ha dado un nuevo paso en el proyecto Abrir Ferrol ao Mar con la adjudicación de las obras de la fase 3A, una intervención que busca recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y acercar el litoral a los vecinos.

La Xunta de Goberno Local ha aprobado este martes la adjudicación de los trabajos a la empresa Prace, Servicios y Obras S.A. por 1.112.768,93 euros, con un plazo de ejecución previsto de 13 meses. Según las estimaciones municipales, las primeras actuaciones podrían ponerse en marcha antes de que termine 2026.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha destacado la importancia de esta nueva fase para la transformación urbana de la ciudad. "Hoy damos un nuevo paso para hacer realidad una de las grandes transformaciones urbanas que Ferrol necesita y merece: abrir la ciudad al mar", ha señalado.

El regidor ha insistido en que la iniciativa permitirá recuperar espacios para los vecinos y mejorar la integración del entorno marítimo en la vida cotidiana. "Devolvemos el protagonismo a la ciudadanía, ganamos nuevos espacios públicos de calidad y haremos que el mar esté cada vez más integrado en la vida de la ciudad", ha afirmado.

Nuevas zonas infantiles, deportivas y un auditorio al aire libre

La intervención se centrará en la reorganización del espacio comprendido entre el Camino Inglés y la avenida del Mar, donde se proyecta una amplia zona destinada al ocio y la convivencia.

El futuro ámbito contará con áreas de juegos infantiles, equipadas con pavimento continuo de caucho reciclado, espacios recreativos y deportivos, zonas de descanso y un área multiusos que funcionará como mirador y auditorio al aire libre.

El proyecto también contempla la mejora de los recorridos peatonales y ciclistas, así como la renovación de los accesos que conectan el litoral con las calles y los equipamientos del barrio.

En este tramo se encuentra parte del Camino Inglés, que será rehabilitado para facilitar el tránsito de los peatones, mejorar su accesibilidad y favorecer su integración en el paisaje.

El objetivo es configurar un entorno más cómodo y accesible, con nuevas conexiones que permitan a los vecinos desplazarse entre el núcleo urbano y la fachada marítima.

Caranza ganará 74 plazas de aparcamiento

La mejora del estacionamiento es otra de las actuaciones previstas. El proyecto incluye la creación de 74 nuevas plazas de aparcamiento, distribuidas en dos puntos del barrio.

En concreto, se habilitarán 24 plazas en la calle Fonte da Greza y otras 50 en el entorno de la calle Telleiras con la calle 5. De estas últimas, tres estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

Además, se acometerá la renovación del aparcamiento situado detrás del auditorio Álvaro Lamas, que dispone actualmente de 52 plazas. Los trabajos incluirán mejoras en el pavimento, la señalización y la organización del espacio.

Estas actuaciones buscan facilitar el estacionamiento y ordenar la circulación en el entorno, al tiempo que se amplían las áreas destinadas a los peatones.

Una actuación cofinanciada por la Xunta

Junto con la adjudicación de las obras, el Gobierno local ha aprobado la contratación del servicio de dirección y coordinación integral de los trabajos a Proyfe S.L. por 32.428 euros.

Asimismo, la empresa Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L. se encargará de la coordinación de seguridad y salud, por un importe de 6.776 euros.

La intervención forma parte del convenio de colaboración entre el Concello de Ferrol y la Axencia Galega de Infraestruturas, dependiente de la Xunta de Galicia, para impulsar la segunda fase de las actuaciones de movilidad sostenible en la fachada marítima y portuaria de la ciudad.

El organismo autonómico financiará el 50% de las actuaciones, dentro de una iniciativa que pretende modernizar el litoral urbano y mejorar su conexión con los barrios.