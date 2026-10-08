Excarcelan a una persona tras salirse de la vía con su coche en Pontedeume (A Coruña)

Una persona ha resultado herida este miércoles por la noche tras sufrir un accidente de tráfico en Pontedeume (A Coruña). El vehículo en el que circulaba se salió de la vía, chocó contra un poste telefónico y acabó en un terraplén, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos para poder liberar al ocupante.

El accidente ocurrió pasadas las 22:15 horas en el kilómetro 1 de la carretera AC-144, en la parroquia de Nogueirosa. Fueron varios particulares los que alertaron al 112 Galicia al comprobar que un coche había sufrido una salida de vía y que la persona que viajaba en su interior no podía abandonar el vehículo por sus propios medios.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia movilizó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Eume y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos tuvieron que realizar las tareas necesarias para liberar a la única persona implicada en el accidente. Una vez fuera del vehículo, la persona herida recibió atención por parte de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.