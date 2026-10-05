Ferrol destinará 60.570 euros a expropiar tres parcelas para ampliar la calle Alonso López

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado luz verde a la expropiación de tres parcelas privadas necesarias para completar la urbanización parcial de la calle Alonso López, en su confluencia con Muíño do Vento, en el barrio de Canido. La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes definitivamente el proyecto de expropiación, que permitirá avanzar en la ampliación del sistema viario previsto en esta zona.

La actuación afecta a una superficie total de 169 metros cuadrados repartidos entre tres parcelas de titularidad privada. Los terrenos se encuentran en suelo urbano consolidado y están calificados como sistema local viario, por lo que el Concello considera necesaria su adquisición para poder ejecutar la ampliación prevista.

La parcela de mayor tamaño cuenta con 122 metros cuadrados y tiene fijado un valor de expropiación de 56.812,78 euros. A ella se suman otras dos de 26 y 21 metros cuadrados, con indemnizaciones de 2.078,35 y 1.678,67 euros, respectivamente. En total, el Ayuntamiento destinará 60.569,80 euros a hacerse con estos terrenos.

Según explica el Ayuntamiento, la intervención permitirá avanzar en la mejora y ampliación de la red viaria en este punto de Canido y atender una demanda planteada por la vecindad.

También se inicia otra expropiación en Muíño do Vento

La Xunta de Goberno Local aprobó además inicialmente el proyecto de expropiación de una parcela situada en el número 55 de la calle Muíño do Vento, también afectada por el sistema local viario establecido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

En este caso, la superficie afectada asciende a 62 metros cuadrados y la valoración establecida para la indemnización es de 5.575,22 euros.

La aprobación inicial abre ahora un periodo de información pública. El acuerdo se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el tablón de anuncios de la página web municipal, tras lo que las personas interesadas dispondrán de un mes para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Ferrol aprueba un crédito de 10 millones para acelerar sus inversiones de 2026

La Xunta de Goberno Local también ha aprobado este lunes la concertación de una operación de crédito a corto plazo de hasta 10 millones de euros para facilitar la ejecución de los proyectos contemplados en el presupuesto municipal de 2026.

La operación tendrá una duración máxima de un año y se formalizará mediante una póliza de crédito. El Concello prevé cancelarla con los ingresos procedentes de la recaudación municipal y de las subvenciones previstas, de forma que pueda disponer por adelantado de recursos para ejecutar las actuaciones previstas.

El anexo de inversiones del presupuesto de 2026 contempla proyectos por un importe superior a 12,3 millones de euros. Entre ellos figuran actuaciones vinculadas al proyecto Abrir Ferrol ao Mar, las recogidas en el convenio de Transformación Urbana y diferentes proyectos relacionados con la Cidade do Deporte.

El Ayuntamiento señala que puede recurrir a esta operación al contar con el presupuesto de 2026 aprobado y en vigor y presentar, además, ahorro neto positivo, por lo que cumple las condiciones necesarias para formalizar el crédito.

Ahora se solicitarán ofertas a distintas entidades financieras para seleccionar la propuesta económicamente más ventajosa. Los bancos podrán plantear condiciones tanto a tipo variable, tomando como referencia el euríbor a tres meses, como a tipo fijo, con liquidaciones trimestrales.

El plazo para presentar las ofertas finalizará a las 23:59 horas del 15 de octubre. La contratación se anunciará en el perfil del contratante del Concello de Ferrol, dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y las propuestas deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica.