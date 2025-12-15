Ferrol estrena un original árbol de Navidad de 10 metros hecho con botellas de vidrio

La Plaza de España, en Ferrol, cuenta desde hoy con un árbol de Navidad de 10 metros de altura confeccionado íntegramente con botellas de vidrio, una iniciativa que combina celebración festiva y conciencia ambiental.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, y la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fueron los encargados de encender el árbol, que permanecerá en la plaza hasta después de las fechas señaladas.

Esta propuesta forma parte de una campaña informativa de Ecovidrio destinada a fomentar el reciclaje entre la ciudadanía, al mismo tiempo que complementa la ambiciosa iluminación y programación navideña que la ciudad viene ofreciendo en los últimos años.

En torno al árbol se instalaron cuatro iglús vinilados con imágenes de Papá Noel y los Reyes Magos, así como una carpa informativa, disponible durante la tarde de 17:00 a 20:00 horas, atendida por monitores medioambientales.

Los visitantes pudieron recibir información sobre la recogida selectiva de residuos y participar en juegos educativos, entre ellos un juego de preguntas y un tres en línea, fomentando la interacción y la concienciación ambiental de grandes y pequeños.