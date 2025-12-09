Juan, geólogo, sobre el desprendimiento en Valdoviño (A Coruña): "No es por la erosión del mar ni porque haya llovido mucho"

La costa de Valdoviño (A Coruña) registró ayer lunes, 8 de diciembre, un desprendimiento de tierra y roca en la costa de la parroquia de Meirás. El derrumbe afectó a una zona compuesta por gneises, un tipo de roca con más de 300 millones de años de antigüedad.

La inestabilidad geológica de la zona de As Galladas y el temporal, con fuerte oleaje y rachas de viento, provocaron este derrumbe, según los expertos. Hoy hablamos con Juan R. Vidal, especialista del Colegio de Geólogos, para saber más sobre lo ocurrido.

"El mar apenas hace efecto"

La combinación de factores climáticos y la propia morfología del terreno podrían estar detrás del derrumbe ocurrido en la costa de Valdoviño. El problema, según el experto, es que se estaría abriendo una falla, es decir, una fractura en la corteza terrestre, que iría desde los Pirineos hasta Galicia.

Precisamente ayer se registraron movimientos sísmicos en Vitoria y Oviedo, por lo que "es lógico que se esté moviendo en esas direcciones". "Los desprendimientos se ven en toda la costa; en cambio, hablamos de puntos muy concretos donde podría manifestarse esa falla tan grande", advierte Juan.

Sobre si el temporal podría ser la causa, Juan lo descarta: "No es el mar por erosión ni porque haya llovido mucho estos días; si fuera así, habría caído en otros sitios y no en un punto determinado", explica, antes de alertar de que podrían producirse nuevos desprendimientos.

Sin embargo, el especialista del Colegio de Geólogos señala que las condiciones meteorológicas han podido agravar el desprendimiento: "El agua penetra a través de una superficie que está rota y ayuda a que caiga antes, pero no tiene nada que ver con que el mar esté erosionando abajo".

"En los últimos días ha llovido mucho, por lo que tendría que haber desprendimientos por todas partes. El mar apenas hace efecto porque actúa durante muy poco tiempo; en cambio, una falla actúa continuamente y es la que produce estos cambios", aclara.

Ante esta situación, poco se puede hacer, dice Juan. "Hay que resignarse", afirma, y añade: "Lo que hay que hacer es no construir ahí. Es una playa muy bonita, pero si te están diciendo que ahí aparece una falla, entonces no debes construir".

Piden extremar las precauciones

Tras el derrumbe de tierra ocurrido en Valdoviño, el Xeoparque Cabo Ortegal advierte de la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos en los acantilados de Campelo.

Las jornadas de lluvia de los últimos días provocaron la acumulación de mucha agua y entre las grietas de estas rocas, aumentando su peso, y la gravedad acabó provocando este derrumbamiento sobre el litoral.

A este respecto, el director científico del Xeoparque Cabo Ortegal indica que actualmente continúa habiendo grietas visibles que muestran más erosión en el terreno, por lo que "no se descarta que en los próximos días ocurran nuevos derrumbes".

Por ello, se solicita a los usuarios que extremen las precauciones y no acudan a la zona afectada.