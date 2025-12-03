Herida una persona tras ser atropellado en la avenida de Esteiro en Ferrol

Una persona sufrió un atropello esta mañana en Ferrol. El accidente se produjo sobre las 08:20 horas, tal y como informan fuentes del 112 Galicia, en la avenida de Esteiro.

El herido fue víctima de un atropello por un vehículo que circulaba cerca de la rotonda del Diapasón. Por el momento se desconoce el estado de la persona.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local de Ferrol y Urxencias Sanitarias.