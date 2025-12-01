Ferrol inicia este martes la reurbanización de la calle Rubalcava

Este martes arrancan en Ferrol las obras para reurbanizar la calle Rubalcava, concretamente en el tramo entre Doctor Fleming y avenida do Rei. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros en su primera fase, estas actuaciones deberán estar finalizadas en diciembre del 2026 al contar con un plazo de 12 meses.

Durante la jornada de hoy se instalarán las casetas de obra en el espacio acotado del aparcamiento de Sánchez Aguilera y el martes ya se podrán ver las dos máquinas que iniciarán las tareas de picado.

En su primera fase, esta reurbanización pondrá en marcha una actuación unitaria y coherente para mejorar la escena urbana y el espacio público.

Así, se renovarán los pavimentos de las aceras y carreteras incorporando materiales que estén acordes a los edificios y a la estética de las calles perpendiculares. También se renovarán las canalizaciones. En las aceras, se colocarán losas de granito gris y en la carretera el carril de circulación será de 3 metros de ancho con un pavimento de hormigón armado de 25 centímetros de espesor.

La zona de aparcamiento se situará en el margen izquierdo con un ancho de 1,90 metros y con losas de granito recuperadas de la demolición de la calle.

Además, en la intersección entre Rubalcava y Doctor Fleming y la calle Almendra, los pasos de peatones serán elevados con un hormigón armado también de 25 centímetros de espesor. Por otra parte, el cruce con Doctor Fleming contará con un espacio con estancias de zonas ajardinadas y bancos para separar las partes peatonales de las de tráfico rodado. En todo el tramo se instalarán nuevas luces led.