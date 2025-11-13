Violenta disputa entre familias en Caranza, en Ferrol: los implicados portaban una hoz y una motosierra

Un hombre amenaza a otro con una motosierra en Ferrol

Una disputa entre dos familias en el barrio de Caranza de Ferrol ha requerido la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local este jueves por la mañana, alrededor de las 10:00 horas.

El enfrentamiento alcanzó un alto nivel de peligrosidad, ya que uno de los implicados portaba una hoz y otro una motosierra, según fuentes policiales.

Como consecuencia de la reyerta, un hombre resultó herido leve, aunque sus lesiones no revisten gravedad, según informaron a Europa Press.

Además, la Policía Local detuvo a la pareja de uno de los implicados, una mujer que portaba un cuchillo durante el altercado.

Según las primeras informaciones, ambas familias pertenecen a la etnia gitana. Las autoridades continúan investigando los motivos del enfrentamiento.