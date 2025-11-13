Imagen de archivo de la estación de Ferrol.

Imagen de archivo de la estación de Ferrol. Shutterstock/ Locomotive74

Ferrolterra

El Foro Cidadán polo Ferrocarril prepara la gran manifestación del 30 de noviembre en Ferrol

El colectivo mantiene reuniones con instituciones y entidades de Ferrolterra, Eume y Ortegal para reclamar un "ferrocarril del siglo XXI"

El Foro Cidadán polo Ferrocarril continúa su intensa agenda de contactos de cara a la manifestación convocada para el domingo 30 de noviembre, a las 12:00 horas, con salida desde la estación de tren de Ferrol.

El Foro Ciudadano por el Ferrocarril reivindica la modernización de red ferroviaria en Ferrolterra

El objetivo es reclamar mejoras en las infraestructuras ferroviarias y exigir un "ferrocarril del siglo XXI" para toda la comarca.

Durante los últimos días, los miembros del Foro han celebrado reuniones informativas con diversas instituciones y entidades representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, buscando sumar apoyos a una reivindicación que consideran "fundamental para el desarrollo económico y social" de la zona.

Este jueves, 13 de noviembre, distintos representantes del Foro mantendrán encuentros con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, el Racing de Ferrol y la Subdelegación del Gobierno, con el fin de trasladar sus demandas y ampliar la red de respaldos a la convocatoria.