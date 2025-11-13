El Foro Cidadán polo Ferrocarril prepara la gran manifestación del 30 de noviembre en Ferrol

El Foro Cidadán polo Ferrocarril continúa su intensa agenda de contactos de cara a la manifestación convocada para el domingo 30 de noviembre, a las 12:00 horas, con salida desde la estación de tren de Ferrol.

El objetivo es reclamar mejoras en las infraestructuras ferroviarias y exigir un "ferrocarril del siglo XXI" para toda la comarca.

Durante los últimos días, los miembros del Foro han celebrado reuniones informativas con diversas instituciones y entidades representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, buscando sumar apoyos a una reivindicación que consideran "fundamental para el desarrollo económico y social" de la zona.

Este jueves, 13 de noviembre, distintos representantes del Foro mantendrán encuentros con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, el Racing de Ferrol y la Subdelegación del Gobierno, con el fin de trasladar sus demandas y ampliar la red de respaldos a la convocatoria.