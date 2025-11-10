Ferrol activa la cuenta atrás para el nuevo pulmón verde de Catabois-San Pablo y Santa Mariña

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado un paso decisivo para crear un nuevo parque urbano en los terrenos del antiguo polígono de tiro de Catabois.

La Junta de Gobierno local acaba de adjudicar las obras a la empresa Murat Construcción y Mantenimiento SL por 462.561 euros, una inversión que permitirá recuperar para uso vecinal más de 13.000 metros cuadrados.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses y una garantía ampliada de seis años.

El plan prevé que 11.158 metros cuadrados se destinen a zonas verdes y que otros 2.229 metros cuadrados acojan el parque canino que ejecuta la Xunta de Galicia, configurando así un conjunto recreativo amplio y diverso.

El diseño del nuevo parque apuesta por la accesibilidad total y una variedad de usos como son sendas peatonales y ciclistas, una zona infantil para edades de 3 a 14 años, un espacio específico para parkour, áreas de descanso con bancos accesibles y 20 plazas de aparcamiento, dos de ellas adaptadas, además de tres aparcabicicletas y cuatro fuentes distribuidas por el recinto.

La sostenibilidad será un eje central del proyecto, que incorpora sistemas de riego automático, drenaje pluvial sostenible, abastecimiento de agua potable y una nueva red de iluminación formada por 56 farolas, con 49 instaladas en los itinerarios y 7 en las áreas de juegos.

El plan contempla conservar la mayor parte del arbolado existente y sumar nuevas especies autóctonas y ornamentales, reforzando el carácter natural del espacio.