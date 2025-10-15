La Diputación de A Coruña presenta un libro en homenaje a las víctimas del franquismo en Ferrolterra Cedida

La Casa de la Cultura de Fene ha acogido este miércoles la presentación del libro 'Memorial y Monumento a las víctimas del franquismo en Ferrolterra, Eume y Ortegal'.

Se trata de una obra editada por la Diputación de A Coruña que recoge el trabajo de recuperación de la memoria de las 904 víctimas de la represión franquista en estas comarcas.

El acto ha contado con la participación del portavoz del gobierno provincial, Bernardo Fernández, quien ha destacado que "no es un libro cualquiera, sino un testimonio colectivo y un homenaje a las personas que dieron su vida por defender la democracia y la Constitución en nuestro país".

"Este libro es, sobre todo, un ejercicio de justicia, de verdad y de dignidad", ha afirmado Fernández, quien ha destacado la labor de personas y colectivos "que se negaron a aceptar el silencio como destino y entendieron que recordar no es mirar atrás con rencor sino mirar hacia adelante con memoria".

"La Diputación estará siempre del lado correcto de la historia"

En su intervención, Fernández evocó la memoria de trabajadores, maestros, marineros, labradores y cargos públicos elegidos democráticamente, como José López Bouza, presidente de la Diputación de A Coruña en 1936, fusilado por defender la legalidad constitucional.

Recordó también que hubo que esperar más de siete décadas "para que un gobierno provincial socialista devolviera su retrato a la galería de presidentes, restituyendo su dignidad y el lugar que le correspondía en la historia".

"Hoy estamos aquí para hacer lo contrario de lo que hizo la dictadura: para darles voz, nombre y presencia, y afirmar con claridad que su lucha no fue en vano. Gracias a ellos y a ellas, hoy vivimos en un país en paz, libre y plural", subrayó el portavoz.

Fernández insistió en que "la Diputación de A Coruña estará siempre del lado correcto de la historia: del lado de la verdad, la memoria y la justicia. No por ideología, sino por convicción ética y democrática".