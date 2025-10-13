Ferrol abonará 508.000 euros a Urbaser por los costes reales del servicio de limpieza en 2023

La Junta de Gobierno Local de Ferrol aprobó este lunes el pago de 508.002,64 euros a Urbaser en concepto de reclamación patrimonial por los costes reales del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria durante el año 2023.

La empresa concesionaria había reclamado al Ayuntamiento más de cinco millones de euros, cantidad que incluía facturas sin abonar y una indemnización de 3,8 millones.

El Ayuntamiento declaró improcedente dicha indemnización y remitió el expediente al Consello Consultivo de Galicia, que emitió su dictamen el pasado mes de marzo.

Tras analizar los costes de personal, gastos de operación (combustibles, suministros, mantenimiento, trabajos externos), disponibilidad de vehículos y maquinaria, así como los gastos generales y el beneficio industrial, el órgano autonómico fijó la cantidad a abonar en 508.002,64 euros (IVA incluido).

El alcalde de Ferrol subrayó que "estas son las consecuencias de llevar más de una década sin contrato" y recordó que "los ferrolanos llevan diez años esperando un servicio acorde a las nuevas necesidades de la ciudad".