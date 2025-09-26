Yolanda Díaz inaugura en Ferrol la sede sindical de CC.OO. y UGT: "Parte de lo que soy está aquí"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inauguró este viernes la sede comarcal de CC.OO. y UGT en Ferrol tras la remodelación de sus instalaciones. El acto se convirtió en un emotivo homenaje al movimiento obrero de la ciudad y en una reafirmación de su compromiso político con los sindicatos de clase.

La ministra, nacida en la ciudad, destacó durante su intervención el significado personal del acto: "Parte de lo que soy está aquí", ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, junto a su orgullo por ser "hija de los trabajadores y trabajadoras de la mayor historia de nuestro país".

Allí, Díaz ha confirmado la inversión en la rehabilitación del edificio sindical, un proyecto en el que se "empeñó" personalmente y que ha supuesto una inversión de más de 2,2 millones de euros por parte del Ministerio de Trabajo.

"Este edificio que hoy reinauguramos es otra consecuencia feliz de nuestro racionalismo", ha dicho, destacando que es una "construcción histórica de 1976 que marcaba el fin de la barbaridad y que abría las puertas a la democracia."

También, Yolanda Díaz hizo dos anuncios importantes para la ciudad. Por un lado, ha confirmado que "en breve" se inaugurará la nueva oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y, por otro, ha expuesto que el compromiso con la "modernización de nuestro astillero, de los mejores del mundo, es firme", en alusión de la petición de un dique seco cubierto.

Asimismo, Yolanda Díaz ha utilizado el acto para defender el papel fundamental del sindicalismo en la democracia, que, según ella, está "en riesgo hoy" tanto en España como a nivel mundial.

"La democracia reside en esta casa sindical; la democracia se expresa en las movilizaciones", ha subrayado, rechazando la idea de que el progreso se alcanza únicamente desde las instituciones. Ha hecho un llamado a la acción, recordando que "nada se ha regalado" y que "detrás de cada logro del Estado de bienestar siempre hay una lucha sindical y social".

Asimismo, la ministra ha reafirmado su papel dentro del Gobierno, asegurando que "el Ministerio de Trabajo no está subordinado al Ministerio de Economía" y que su misión es defender los intereses de la clase trabajadora.

Agenda Social y Economía

Durante su intervención en el acto, la vicepresidenta también ha abordado temas de la agenda económica y social y ha anunciado que convocará a la comisión de expertos para "seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI)" y ha destacado que es la mejor herramienta para combatir la desigualdad.

También ha defendido que el mecanismo de los ERTE, criticado en su momento, fue el que permitió a España ser el país de la OCDE con mayor crecimiento, ha dicho, tirando por tierra el "relato neoliberal", con hasta 22,2 millones de ocupados.

Por último, Díaz ha advertido que la extrema derecha quiere "enterrar al sindicalismo y al feminismo" y ha calificado su agenda como de "extrema destrucción", pero ha garantizado que "no van a ganar" porque la esperanza es la mejor herramienta.

Finalmente, la ministra ha hecho un emotivo recordatorio de que la lucha por la jornada de ocho horas fue convocada por el ferrolano Pablo Iglesias Posse a principios del siglo XX, reafirmando que la reducción de la jornada laboral "es el motor del progreso".

Visita al Concello de Ferrol

Este viernes la vicepresidenta fue recibida en el Concello por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Ambos se reunieron en el despacho de alcaldía antes de que Díaz firmara en el Libro de Oro de la ciudad.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes los portavoces municipales, así como el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, se trataron temas estratégicos para el futuro de Ferrol, como la situación de las conexiones ferroviarias o la modernización de Navantia, que debe ir acompañada, de manera "imprescindible" —tal y como recalcó el alcalde— de un dique nuevo de construcción y un dique nuevo de reparaciones.

Asimismo, tras mucho tiempo solicitándolo, el alcalde logró el compromiso de Díaz para la firma de un convenio entre la Administración local y estatal para la renovación de espacios culturales, un compromiso que se suma al del establecimiento de una nueva oficina del SEPE en la ciudad.