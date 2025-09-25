Exhuman en Ferrol los restos de un tripulante del acorazado 'España' fusilado en 1936 Google Maps

La Asociación Memoria Histórica Democrática ha acompañado en la mañana de este jueves a la familia de Guillermo Díaz Vales, auxiliar naval del acorazado 'España' y víctima de la represión franquista en 1936, durante la exhumación de sus restos en el cementerio de Catabois, en Ferrol.

Díaz Vales, de 36 años, casado y padre de dos hijos, fue fusilado junto a otros 31 tripulantes en el cementerio de O Val, en Narón (A Coruña), la noche del 26 de diciembre de 1936, tras defender la legalidad republicana al inicio de la Guerra Civil.

Aunque originalmente fue sepultado en una fosa común en O Val, su familia logró rescatar sus restos en la década de los cuarenta, dándoles sepultura primero en Doniños y, posteriormente, trasladándolos a Catabois, donde han permanecido hasta hoy.

La exhumación se ha realizado en presencia de la nieta, el nieto político y el bisnieto de Díaz Vales. El equipo de trabajo estuvo compuesto por el forense Fernando Serrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), historiadoras del grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago (USC), el equipo audiovisual 'Lentes Divergentes' y el personal del cementerio y la funeraria.

También ha asistido al acto la fiscal provincial de Memoria Democrática y Derechos Humanos, María Encarnación Mayán, así como una representación de la asociación promotora.

Los restos de Guillermo Díaz Vales serán sometidos ahora a las correspondientes pruebas de ADN y estudios para determinar y confirmar la autenticidad de su identidad.

Desde la Asociación Memoria Histórica Democrática y las familias de las víctimas, se mantiene la demanda de exhumar la fosa común del cementerio de O Val para recuperar y dar una sepultura adecuada a las personas que todavía permanecen en ella.