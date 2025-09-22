Ferrol ampliará las luces de Navidad con más arcos y motivos en barrios y plazas

El ayuntamiento de Ferrol ha aprobado la adjudicación del contrato para la instalación y desmontaje de la iluminación ornamental de Navidad y Entroido a la empresa Creaciones Luminosas S.L. por un importe total de 633.798 euros (IVA incluido) para las campañas 2025-2026 y 2026-2027.

El alcalde, Rey Varela, destacó que este año aumentará el número de elementos instalados, tanto en el centro como en los barrios y la zona rural, con el objetivo de "promover la imagen de la ciudad, impulsar el turismo y dinamizar el comercio local".

Entre las mejoras ofrecidas sin coste adicional figuran cinco arcos transversales, cinco motivos de farola, cinco decoraciones de árboles con hilo luminoso y cinco figuras.

Habrá más puntos iluminados en el centro, las carreteras de Catabois y Castela, la plaza del Inferniño y los barrios de Caranza, Esteiro y Ferrol Vello.

En el caso de la Navidad, las luces llegarán a plazas emblemáticas como España, Armas, Amboaxe, Constitución, Cantón de Molíns, Alameda de Suances, Praza Vella, Cruceiro de Canido, Inferniño y Rosalía de Castro.

En la plaza de Armas, además, se instalarán 25 motivos luminosos en las ventanas del propio Concello.

Para el Entroido, las arcadas se distribuirán por las calles Dolores, Galiano y Real, con composiciones especiales en las plazas de Armas, Amboaxe y Ultramar.

El alumbrado navideño estará listo para el 28 de noviembre de 2025 y se encenderá esa misma tarde, mientras que el desmontaje comenzará a partir del 8 de enero y se completará en seis semanas.

En el caso del Entroido, las luces se retirarán en un plazo máximo de 15 días tras el Enterro da Sardiña.

El presupuesto anual se reparte en 302.379 euros para la campaña de Navidad y 14.520 euros para la de Entroido.