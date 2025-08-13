Arde por completo un edificio en ruinas en Ferrol: el ayuntamiento tapiará el inmueble

Dos vehículos que estaban aparcados frente al edificio afectado, en el que hay constancia de "ocupaciones anteriores", tuvieron que ser retirados para facilitar las labores de extinción. Además de los bomberos, se desplazaron hasta el lugar la Policía Nacional y la Policía Local.

El incendio pone de relieve la situación de abandono del inmueble, que ya contaba con varias órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento de Ferrol. Ante la falta de respuesta de los propietarios, el Ayuntamiento ha decidido actuar de manera subsidiaria y tapiará el edificio.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, también ha acudido al punto para seguir de cerca las labores de los equipos de emergencia. Las causas del incendio están siendo investigadas y del suceso no hay que lamentar personas heridas.