IA disruptiva en el Foro CTV de A Coruña: prever fallos de máquinas y automatizar la cría de mosca soldado negra

Prever una avería antes de que una máquina deje de funcionar y automatizar la cría de mosca soldado negra. Estas dos aplicaciones de la inteligencia artificial protagonizarán una de las conversaciones del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia 2026, que Quincemil e ITG Technology Center celebrarán el próximo jueves 1 de octubre en A Coruña. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

La sesión «IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra» comenzará a las 10:45 horas y reunirá a Álex Blanco, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy, y Jesús Rodríguez, CEO de Bioflytech. Moderará Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK, en un encuentro que acercará al público el uso de esta tecnología en dos actividades productivas muy diferentes.

La charla forma parte de la segunda edición del foro, que tendrá lugar de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, en el número 9 del Cantón Grande. La asistencia es gratuita, previa inscripción, y permitirá conocer proyectos científicos y tecnológicos desarrollados en Galicia o con impacto en la comunidad.

En el ámbito industrial, anticipar fallos es una de las aplicaciones de la IA en las que trabaja Genesal Energy. La compañía ha explicado que analiza los datos generados por sus grupos electrógenos para prever posibles incidencias, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de los equipos y el servicio al cliente. Su experiencia sitúa el mantenimiento predictivo entre los ejemplos de cómo la información que producen las máquinas puede ayudar a tomar decisiones antes de que aparezca un problema.

La participación de Álex Blanco permitirá acercarse a este ámbito desde la perspectiva del desarrollo y la tecnología de Genesal Energy. El reto que plantea la sesión es concreto: cómo aprovechar la inteligencia artificial para anticiparse al fallo de una máquina y mejorar su funcionamiento.

Por su parte, Jesús Rodríguez aportará la perspectiva de Bioflytech y de la cría industrial de mosca soldado negra, una actividad orientada a obtener productos como proteínas y grasas para nutrición animal, además de biofertilizantes. La automatización de este proceso abre un campo de aplicación de la IA que conecta biotecnología, producción y gestión de recursos.

Como ejemplo de esta línea de trabajo, Bioflytech lidera, a través de su filial Alfaprogal y junto con ITG y la Universidade da Coruña, el proyecto IAPSI. La iniciativa busca desarrollar un sistema que utilice inteligencia artificial para regular la alimentación y las condiciones ambientales de las larvas. Contempla sensores, visión artificial y modelos predictivos, con las instalaciones de la compañía en Palas de Rei como entorno de pruebas. El objetivo es mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la trazabilidad de la cría.

Una mañana para conocer la innovación que se desarrolla en Galicia

Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», el Foro CTV combinará esta conversación sobre IA con sesiones dedicadas a la energía, las comunicaciones y la computación cuánticas, la tokenización de la economía y la ciberseguridad. También abordará la regeneración del campo de Betanzos mediante el paso del eucalipto al lúpulo y las oportunidades de Galicia en la industria de defensa, con la participación de Indra todavía pendiente de confirmación.

La apertura institucional contará con Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Antonio Couceiro, presidente de ITG Technology Center; y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades. La clausura correrá a cargo de Carmen Cotelo, directora de GAIN, y Pablo Grandío, director de Quincemil. El programa incluirá una pausa para el café y el networking a las 11:35 horas.

Las personas interesadas en asistir a la charla y al resto de la jornada pueden reservar gratuitamente su plaza a través de Eventbrite.

Programa completo del Foro CTV 2026

9:30 horas. Apertura

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña.

, alcaldesa de A Coruña. Antonio Couceiro , presidente de ITG Technology Center.

, presidente de ITG Technology Center. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades.

9:55 horas. La energía ante el reto de generar más y contaminar menos

Santiago Rodríguez Charlón , director de la División de Energía de ITG.

, director de la División de Energía de ITG. Modera: Pablo Grandío.

10:15 horas. En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña

Víctor Gomis , director de desarrollo de negocio de Luxquanta.

, director de desarrollo de negocio de Luxquanta. Ana Almécija, directora de innovación QuantumTech de ITG.

10:45 horas. IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy.

, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy. Jesús Rodríguez , CEO de Bioflytech.

, CEO de Bioflytech. Modera: Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

11:15 horas. Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23

Pablo Gómez , CEO y Founder de Metlabs.

, CEO y Founder de Metlabs. Modera: Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin.

11:35 horas. Pausa café y networking

12:15 horas. Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España

Cora Vinagre Sendino , Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Juan Antonio García Carrasco, Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

12:45 horas. El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina

José Suárez de la Puente, Sales Manager de Palo Alto Networks.

13:05 horas. Cómo regenerar el campo de Betanzos: de plantar eucaliptos a lúpulo

José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera.

13:25 horas. La oportunidad de Galicia en la industria de defensa

Indra (por confirmar).

13:45 horas. Clausura

Carmen Cotelo , directora de GAIN.

, directora de GAIN. Pablo Grandío, director de Quincemil.

14:00 horas. Final