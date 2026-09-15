La modernización de la construcción y los nuevos vehículos de inversión, a debate en A Coruña

El Foro Construcción e Inversión 2026 de Quincemil reunirá este miércoles a expertos en industrialización, BIM, sostenibilidad, arquitectura, financiación y mercado inmobiliario

La construcción afronta una transformación profunda. La industrialización, la digitalización de los proyectos mediante BIM, la eficiencia energética y la sostenibilidad están modificando la forma de diseñar y levantar los edificios. Al mismo tiempo, aparecen nuevos modelos y vehículos regulados que amplían las posibilidades de invertir en el sector inmobiliario.

Estos serán algunos de los asuntos centrales del Foro Construcción e Inversión 2026, que Quincemil celebrará este miércoles 16 de septiembre en el Club Cámara Noroeste de A Coruña. La segunda edición del encuentro reunirá a representantes de la construcción, la arquitectura, la promoción inmobiliaria, la energía, la banca y la inversión para analizar la evolución del sector en Galicia y España.

Bajo el lema Los negocios inmobiliarios de un mundo en constante cambio, la jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas. Las personas interesadas en asistir pueden reservar su entrada a través de este enlace.

Industrialización, digitalización y sostenibilidad

El primer bloque estará dedicado a la transformación de la construcción. Diego Vázquez Reino, presidente de Galicia Constrúe – Clúster Industria de la Construcción, abrirá el contenido de la jornada con un análisis de los desafíos y oportunidades que afronta actualmente el sector en Galicia.

La relación entre construcción, energía y sostenibilidad ambiental centrará la intervención de Xurxo López González, director de e.Nova Enerxía. La búsqueda de edificios más eficientes, la reducción del consumo energético y la incorporación de criterios ambientales se han convertido en cuestiones decisivas tanto para las empresas como para los propietarios y las administraciones.

La modernización de los procesos constructivos protagonizará las dos siguientes conversaciones. José Manuel Gerpe Uzal, director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa, explicará cómo puede integrarse la industrialización en una constructora de gran trayectoria y qué cambios organizativos, técnicos y culturales exige esta evolución.

Por su parte, Felipe Masid, director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante, abordará la digitalización de la construcción mediante BIM. Esta metodología permite centralizar la información de un proyecto en un modelo digital compartido y mejorar la coordinación entre arquitectos, ingenieros, constructoras, fabricantes y promotores.

Nuevos modelos para invertir en el sector inmobiliario

La segunda gran área temática del foro será la inversión. Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña, analizará los nuevos modelos de inversión inmobiliaria y el papel que puede desempeñar este tipo de activo dentro de una estrategia financiera diversificada.

Tras la pausa para el café y el networking, Carlos Portela Leiro, director general de Atalaya Invest, profundizará en las posibilidades de participar en el sector inmobiliario a través de vehículos regulados. Su intervención permitirá conocer cómo funcionan estas estructuras, qué proyectos pueden financiar y qué garantías aportan al inversor frente a otras fórmulas.

La visión financiera se completará con una conversación sobre el estado del mercado inmobiliario en Galicia y España. Participarán Carlota Vidal Rey, directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander, y Javier Piñeiro, director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España.

Ambos analizarán la situación de la promoción residencial, el acceso a la financiación, la evolución de la demanda y los principales desafíos que condicionan actualmente el desarrollo de nuevas viviendas.

Arquitectura y proyectos residenciales del futuro

La arquitectura ocupará el tramo final del foro. David Silvosa Rivera, socio director de Costa, protagonizará una intervención titulada ¿El espacio se mide en metros?, que propondrá una reflexión sobre el valor de los espacios más allá de su superficie y sobre la relación entre arquitectura, identidad y experiencia.

La jornada concluirá con una mesa redonda dedicada a los proyectos residenciales del futuro. En ella participarán Celsa Pesqueira, arquitecta directora del estudio Pesqueira; María Pierres, secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), y Manuel Carbajo Capeáns, socio y arquitecto de Carbajo Barrios.

La conversación, moderada por María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio, abordará cómo deberán responder las viviendas de los próximos años a los cambios demográficos, sociales, ambientales y tecnológicos.

Un espacio abierto al encuentro profesional

El Foro Construcción e Inversión 2026 tendrá un formato abierto pensado para favorecer la conversación entre los asistentes. Además de las ponencias, el Club Cámara Noroeste podrá utilizarse durante toda la mañana para mantener reuniones, trabajar o tomar un café.

El programa incluye una pausa oficial de networking, aunque los participantes podrán relacionarse durante todo el encuentro en la terraza del recinto. De este modo, el foro aspira a convertirse no solo en un espacio de análisis y divulgación, sino también en un punto de encuentro para los profesionales vinculados con la construcción, la inversión, la arquitectura y el mercado inmobiliario. Las personas interesadas en asistir pueden reservar su entrada a través de este enlace.

Programa del Foro Construcción e Inversión 2026

9:00 horas: Apertura de puertas

10:00 horas: Saludo y bienvenida

Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:10 horas: La construcción en Galicia hoy: desafíos y oportunidades

Diego Vázquez Reino , presidente de Galicia Constrúe – Clúster Industria de la Construcción.

, presidente de Galicia Constrúe – Clúster Industria de la Construcción. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:35 horas: Energía, construcción y sostenibilidad ambiental

Xurxo López González , director de e.Nova Enerxía.

, director de e.Nova Enerxía. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

10:50 horas: Integrar la industrialización en una constructora de gran trayectoria

José Manuel Gerpe Uzal , director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa.

, director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa. Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura.

11:05 horas: La digitalización de la construcción con BIM

Felipe Masid , director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante.

, director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante. Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura.

11:20 horas: Nuevos modelos de inversión inmobiliaria

Ignacio Dolz de Espejo , director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña.

, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña. Modera: Tais San Vicente, directora de Negocio de Quincemil.

11:35 horas: Pausa para el café y networking

12:05 horas: Inversión en el sector inmobiliario a través de vehículos regulados

Carlos Portela Leiro , director general de Atalaya Invest.

, director general de Atalaya Invest. Modera: Leticia García Chas, periodista.

12:20 horas: El estado del mercado inmobiliario en Galicia y España

Carlota Vidal Rey , directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander.

, directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander. Javier Piñeiro , director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España.

, director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España. Modera: Tais San Vicente, directora de Negocio de Quincemil.

12:45 horas: ¿El espacio se mide en metros?

David Silvosa Rivera , socio director de Costa.

, socio director de Costa. Modera: Paula Mahía, redactora de Quincemil.

13:00 horas: Los proyectos residenciales del futuro

Celsa Pesqueira , arquitecta directora del estudio Pesqueira.

, arquitecta directora del estudio Pesqueira. María Pierres , secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

, secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Manuel Carbajo Capeáns , socio y arquitecto de Carbajo Barrios.

, socio y arquitecto de Carbajo Barrios. Modera: María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio.

13:35 horas: Despedida y cierre

La asistencia requiere inscripción previa, que puede formalizarse mediante el formulario de reserva de entradas.