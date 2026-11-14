Cinco escapadas desde A Coruña con los nuevos vuelos directos de Volotea

Un vuelo directo puede convertir ese “tenemos que ir” en una reserva real. ¡Qué bien sienta viajar sin escalas, a un precio razonable y sin perder medio día por el camino! Así es mucho más fácil darle al botón de comprar. Ya sea para huir un par de días de la rutina, aprovechar uno de los puentes que se avecinan o por el simple y maravilloso placer de viajar.

Pero ¿adónde podemos ir? Volotea ha vuelto a Alvedro con vuelos a Bilbao, Málaga, Valencia y Sevilla. Alicante se suma el 2 de diciembre. Y el 27 de noviembre llega también Madrid, la incorporación sorpresa, con un vuelo diario por sentido.

En la programación anunciada, Bilbao, Málaga y Valencia tienen vuelos los lunes y viernes, así que la fórmula de ir el viernes y volver el lunes sale sola. Para Sevilla, los días previstos son martes y sábado. Para Alicante, miércoles y domingo en el arranque de la ruta. Los billetes ya están a la venta.

Y bien. El avión nos resuelve cómo llegar. Pero ¿qué hacemos allí? Lo divertido de verdad empieza al salir del aeropuerto. A continuación alguna idea de lo que te puedes encontrar en estos nuevos destinos a poco mas de una hora de viaje.

Bilbao

Bilbao escultura Maman Nani Arenas

Llegar a Bilbao en poco más de una hora y ahorrarse las mas de cinco horas de coche desde Galicia es una bendición. Y una excelente excusa para visitar una ciudad donde siempre hay algo que hacer.

Si nunca has estado en el Guggenheim, verlo por fuera ya justifica la visita. Dedícale un rato antes de entrar. Es una maravilla observar cómo esta creación del arquitecto Frank Gehry cambia el edificio según el ángulo desde dónde lo mires. O como el titanio brilla mas o menos según la intensidad de luz. Rodéalo, hazte la foto con Puppy, por supuesto. Y guarda tiempo para recorrer el interior y la exposición permanente.

Tras el derroche de creatividad, propongo un paseo tranquilo junto a la ría. Es una buena manera de entender cuánto ha cambiado esta parte de Bilbao desde la llegada del museo. Sigue por el Ensanche y adéntrate en el Bilbao más clásico, hasta llegar al Casco Viejo.

Aquí empieza otra clase de visita. Las barras de los bares que inundan las llamadas Siete Calles están llenas de pintxos a cual más apetecible. Ir de bar en bar y de zurito en zurito, eso que allí llaman txikiteo, es toda una costumbre social, que hay que vivir con amigos o, como dicen en Bilbao, en cuadrilla.

En cada bar tiene una especialidad, una delicia en miniatura diferente. Entre parada y parada, puedes echarle un ojo a la catedral de Santiago, curiosear en el mercado de la Ribera o sentarte en una terraza de la Plaza Nueva a disfrutar del paisaje y del paisanaje mientras cumples con la tradición de tomar el vermout.

¿Por qué merece una escapada? Porque puedes pasar de una mañana de museo a una tarde de callejeo y acabar discutiendo qué pintxo merece una segunda ronda.

Valencia

Pompidou malaga nani Arenas Quincemil

Qué gusto da poder volar a Valencia sin escalas. La ciudad que lo tiene todo. ¿Museos? En la Ciudad de las Artes y las Ciencias tienes el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el Oceanogràfic, dos buenos planes si te escapas en familia. ¿Cine en una pantalla que te envuelve? Echa un vistazo a la cartelera del Hemisfèric. ¿Música, ópera? Atento a la programación del Palau de les Arts. Y si te apetece llegar en bici, los jardines del Turia te llevan hasta allí por el antiguo cauce del río.

¿Historia? Vamos entonces a Ciutat Vella. Parada obligada en la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad, para pasear entre columnas que se retuercen como cuerdas y pisar ese curioso pavimento de aspecto tridimensional. Al salir, échale un ojo al modernista Mercado Central, uno de los mas grandes de Europa. Y sigue hacia la catedral y la plaza de la Virgen. Pero ¡cuidado! Entre tanta plaza y tanto escaparate es fácil pasar de largo ante la iglesia de San Nicolás. No te la pierdas. La llaman la Capilla Sixtina valenciana y, cuando entras y levantas la vista, entiendes el porqué de este apodo.

Si al caer la tarde te quedan ganas de callejear, piérdete por Ruzafa. Es de esos barrios a los que vas a curiosear en alguna tienda y a tomar un café y acabas quedándote a cenar.

¿Playa y brisa mediterránea? Acércate al Cabanyal, fíjate en los azulejos de las fachadas y date una vuelta por su mercado. Entre una calle y otra, igual tardas más de lo previsto en llegar a la Malvarrosa. Qué más da. Habías venido a pasear junto al mar.

Vale, la pregunta obligada. ¿Dónde tomar un buen arroz? Mi rincón favorito para comer una paella es la Albufera. Reserva mesa en El Palmar y pide una valenciana, con pollo, conejo y garrofó, esa alubia grande y plana que forma parte de la receta. Después, si la sobremesa te deja tiempo, súbete a una barca y mira cómo cambia la luz sobre la laguna.

¿Por qué merece una escapada? Porque en unos días da tiempo a mirar hacia arriba en la Lonja, pasear junto al Mediterráneo y comer una paella entre arrozales.

Alicante

Santa Cruz Alicante Nani Arenas

Siguiente escapada, Alicante. La capital de la Costa Blanca da para mucho más que una visita de verano. Y, por cierto, gana mucho cuando la miras desde arriba. Sube al castillo de Santa Bárbara, sobre el monte Benacantil, y asómate a la muralla. Desde allí se ven la bahía, el puerto, la playa del Postiguet y, entre el monte y el mar, el casco antiguo.

Tras la panorámica toca descubrir mi rincón favorito de Alicante, el barrio de Santa Cruz. Un laberinto de calles estrechas y empinadas, con casas encaladas, macetas de colores miradores instagrameanles. Escalones que obligan a mirar siempre dónde pisas. Y una curiosidad. En algunas fachadas se leen los nombres de las familias que viven allí. Fíjate al pasar por la calle San Rafael.

Si sigues bajando, casi te caes en el Mercado Central, buen sitio para curiosear entre los productos de la terreta, como llaman los alicantinos a su tierra. Y del mercado, a la Explanada para acabar en el Postiguet, esa playa urbana que tan a mano queda para ir a ver el mar antes o después de comer.

Hablando de comer, en Alicante también toca sentarse a la mesa para saborear un arroz. O mejor dicho, varios arroces. ¿A banda? ¿Negro? ¿Del senyoret, para quienes prefieran no ensuciarse las manos? ¡Ojo!. Los alicantinos se toman sus recetas tan en serio que hasta tienen una marca para promocionarlas, Alicante Ciudad del Arroz. Así que la duda no es qué pedir, sino que receta probamos primero.

Cierro el paseo con una curiosidad. ¿Te apetece un poco de rock? Cerca de la plaza del 25 de Mayo está el Jendrix Rock Bar. Su nombre ya da pistas de lo que suena dentro. Abrió en los noventa como homenaje al guitarrista y compositor Jimi Hendrix y, con el tiempo, se ha convertido en un clásico de la noche alicantina.

¿Por qué merece una escapada? Porque en dos días puedes subir al castillo, hacer mil fotos a las coloristas macetas de Santa Cruz, comer uno, dos o tres arroces diferentes. Y acabar bailando música del rock. Y al día siguiente, si lo único que te apetece es disfrutar del mar, lo tienes ahí mismo.

Málaga

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Tener un vuelo directo a Málaga es un lujo por mil razones. Otra ciudad mediterránea que apuntar en la lista de viajes pendientes, donde la alegría de Andalucía convive con ese toque de modernidad que se respira al pasear por el centro y el puerto. Un aire especial que ha conquistado a bohemios variopintos llegados desde rodos los rincones del mundo atraídos por los encantos de una ciudad mediterránea donde reinan la calidad de vida, las oportunidades y la alegría.

La llaman la ciudad de los museos. Con razón. Hay casi cuarenta, entre ellos el colorista Centre Pompidou Málaga, el Museo Carmen Thyssen, el Museo Ruso. O el Museo Picasso Málaga, dedicado a un artista que a los coruñeses nos resulta especialmente familiar pues aunque nació en Málaga, pasó aquí parte de su infancia y de su primera adolescencia.

La transformación de Málaga se aprecia en su gente, en su oferta cultural y también al pasear por la calle Larios o por el Palmeral de las Sorpresas, junto al puerto. Y ahí siguen la catedral, cariñosamente llamada “la Manquita” por su segunda torre inacabada, el Teatro Romano y la Alcazaba, edificios que cuentan otros capítulos de la historia de la ciudad.

A la hora de comer, puedes sentarte en una terraza del casco antiguo, casi siempre a tope, o acercarte al mercado de Atarazanas. Antes de entrar, fíjate en la portada nazarí. Y una vez dentro, ya puedes curiosear entre los puestos y buscar algo rico que llevarte a casa.

¿Por qué merece una escapada? Porque puedes pasar la mañana en un museo y la tarde junto al mar. También en otoño o en invierno, que es cuando más apetece ese cambio de aires.

Sevilla

sevilla giralda nani arenas

Pocas ciudades han recibido tantos piropos de escritores, artistas, músicos y viajeros como Sevilla. Normal. Siempre deja huella. Y su fama aconseja ser previsor, sobre todo si tienes en mente visitar el Real Alcázar o la catedral con la Giralda. Luego está el otro problema. Hay tanto que ver que, cuando te pones a encajarlo todo en tres días, abruma.

Tras la catedral, toca seguir a pie por el barrio de Santa Cruz, entre plazas y callejones. Puedes continuar hacia la Plaza de España y el parque de María Luisa, que en los meses frescos se recorre con mucho más gusto que en pleno verano. O cruzar el Guadalquivir para tomarte un cucurucho de pescaíto frito en Triana y, de paso, curiosear en su mercado y en sus tiendas de cerámica. Dos paseos distintos y los dos merecen su rato.

Aunque la lista de cosas que hacer sea larga, deja algún hueco. Para desayunar un mollete con jamón o con manteca colorá, entrar en esa iglesia que casualmente estaba abierta o subir a las Setas de Sevilla a ver caer la tarde. Y si encuentras un bar que te atraiga donde tomar un fino o una manzanilla, entra sin dudar y disfruta del ambiente. En Navidad, guarda otro rato para ver las figuritas de la Feria del Belén, en los alrededores de la catedral.

¿Por qué merece una escapada? Porque el Alcázar y la Giralda justifican la primera visita y los distintos barrios pintorescos dan motivos para repetir. Y porque es justo ahora, cuando hace fresco, cuando da gusto salir a caminar sin rumbo ni GPS.