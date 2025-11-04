La mitad de las viviendas turísticas de A Coruña que piden regularizarse incumplen la ordenanza

El Ayuntamiento de A Coruña ha recibido a lo largo de 2025 casi 200 solicitudes de propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) para regularizar estos pisos y poder tenerlos operativos según las condiciones recogidas en la ordenanza que los regula, aprobada de forma definitiva en junio pasado. La mitad de ellas no cumplen los requisitos.

Las VUT que hasta ahora desarrollaban su actividad sin ajustarse a los requerimientos de la norma municipal no podrán continuarla. Así se lo notificará próximamente el Concello, que ha recibido 195 solicitudes y no ha terminado de evaluar expedientes.

Otras VUT de A Coruña que figuran en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta (que incluye casi 1.400 hasta el 1 de noviembre) tampoco cumplen las condiciones recogidas en la ordenanza, es decir, que estén ubicadas en planta baja, primera planta o en un edificio específico dedicado a alquiler turístico o vacacional.

Sus dueños aún no han presentado solicitud para su regularización. El Concello prevé comunicar de oficio a quienes no cumplan la falta de título habilitante para operar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.