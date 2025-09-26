Publicada en el BOP la ordenanza que regulará la tasa turística de A Coruña

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto gallego sobre las estancias turísticas, la tasa que recarga las pernoctaciones en hoteles y otros alojamientos en A Coruña.Su entrada en vigor se producirá el lunes 29 de septiembre.

El recargo municipal, que establece el pago de entre 1 y 2,5 euros por persona y día, según el tipo y la categoría del alojamiento (viviendas de uso turístico, pensiones, hoteles), fue aprobado inicial y definitivamente en el Pleno con el rechazo del Partido Popular.

Algunos sectores turísticos de la ciudad, como los propios hoteles y la hostelería, han expresado su oposición a la tasa presentando alegaciones que fueron desestimadas por el Concello, que el mes pasado decidió retrasar su implantación hasta el final de la temporada de verano.

Estos sectores críticos analizarán el texto de la ordenanza en las próximas horas para determinar si la aceptan o si optan por adoptar alguna medida.

"Gran preocupación" en el sector

"Hay una gran preocupación en el sector. A tres días de que entre en vigor, no hay anexos de información en la publicación de la ordenanza que nos digan cómo cobrar las tasas con anticipación en las reservas de los próximos meses", apuntan fuentes del sector turístico afectadas.

Uno de los aspectos preocupantes que el ramo destacó en las últimas semanas fue la modificación de los programas informáticos de sus servicios para que estén preparados para cobrar el recargo municipal. "Estamos intentando llegar en las mejores condiciones al último día", señala otra fuente turística.

Si la aplicación de la tasa turística no es del agrado de estos agentes turísticos, no descartan empreder acciones, que no detallan pero están abiertas a "todas las posibilidades", según han comentado esta semana a Quincemil.

En Santiago, donde el Concello acordó con los hosteleros retrasar a octubre la aplicación de la tasa turística, estos, junto a los hoteles, han presentado un recurso judicial contra el impuesto aprobado este verano. El texto ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En A Coruña habrá excepciones al cobro de la tasa. Hasta enero de 2026 estarán exentos de abonarla los cruceros, y en adelante colectivos como los deportistas federados que participen en competiciones oficiales, menores de edad, personas hospitalizadas, asistentes a congresos y profesores universitarios.