La inteligencia artificial (IA) es la tecnología avanzada que más ha crecido en el tejido empresarial gallego durante el último año. Su implantación ha aumentado un 84,9% entre las microempresas y un 43,3% en las compañías de diez o más trabajadores con sede en Galicia, según los datos del informe 'Galicia Dixital. Tecnologías disruptivas en las empresas de Galicia. Edición 2025', elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA).

El estudio refleja que casi una de cada diez microempresas gallegas ya utiliza herramientas de inteligencia artificial. En concreto, su presencia ha pasado del 5,3% al 9,8% en apenas un año. La evolución también es significativa entre las empresas de mayor tamaño, donde el porcentaje de implantación alcanza el 14,9%, frente a los datos del ejercicio anterior. En este segmento, el incremento interanual se sitúa en el 43,3%.

El informe, publicado por el OSIMGA, organismo adscrito a la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), analiza la incorporación de cuatro tecnologías al ámbito empresarial: inteligencia artificial, servicios de computación en la nube, analítica de datos y herramientas de Business Intelligence. Los resultados muestran un avance generalizado de la digitalización, aunque con diferencias importantes según el tamaño de las compañías.

La IA generativa

Entre las empresas gallegas que ya utilizan inteligencia artificial, las herramientas generativas para crear imágenes, vídeos, sonidos o contenidos de audio son las más extendidas. Estas soluciones concentran el 54,6% del uso de IA en las compañías de diez o más trabajadores y alcanzan el 63,9% entre las microempresas que han incorporado esta tecnología.

La tendencia apunta además a que su implantación continuará creciendo durante los próximos meses. El 10,7% de las empresas gallegas de mayor tamaño asegura haber considerado la posibilidad de adquirir soluciones de inteligencia artificial, frente al 4,1% registrado el año anterior. Entre las microempresas, el porcentaje de compañías que se plantea dar ese paso se sitúa en el 2,6%.

La incorporación de estas herramientas permite automatizar tareas, agilizar procesos internos y facilitar la toma de decisiones. Su utilización comienza a extenderse más allá de las grandes compañías y alcanza también a pequeños negocios que encuentran en estas soluciones una vía para mejorar su productividad y optimizar recursos.

Los servicios en la nube

La segunda tecnología que experimenta una evolución destacada es el Cloud Computing, que permite a las empresas utilizar servicios informáticos y almacenar información a través de internet sin necesidad de disponer de toda la infraestructura en sus propias instalaciones.

En Galicia, el 39,9% de las compañías de diez o más trabajadores ya contrata este tipo de servicios, lo que representa un crecimiento interanual del 26,7%. La evolución es todavía más pronunciada entre las microempresas, donde la contratación de soluciones en la nube ha aumentado un 62,3% y alcanza al 9,9% del total.

El análisis de datos también gana presencia en las empresas gallegas. Entre las compañías de mayor tamaño, el 35,1% utiliza personal propio para desarrollar esta actividad, un 28,1% más que en 2024. En las microempresas, el porcentaje se sitúa en el 7,4%, tras experimentar un incremento del 10,4%.

Además, las pequeñas compañías recurren cada vez más a proveedores externos para analizar sus datos. Esta modalidad ha registrado un crecimiento del 84,6% en el último año y ya está presente en el 7,2% de las microempresas gallegas.

Diferencias

El informe también refleja diferencias importantes en la utilización de herramientas de Business Intelligence, sistemas que permiten recopilar, organizar y visualizar información para facilitar las decisiones empresariales. Estas soluciones están implantadas en el 21% de las compañías gallegas de diez o más trabajadores, mientras que entre las microempresas su presencia se reduce al 4,2%.

Por sectores, las empresas de servicios de mayor tamaño presentan los niveles más elevados de utilización de inteligencia artificial. En el caso de las microempresas, es la industria la que registra una mayor penetración de esta tecnología, relacionada principalmente con la automatización y la mejora de los procesos productivos.

Las herramientas de Business Intelligence tienen una presencia especialmente destacada en las actividades vinculadas al sector tecnológico, la información, las comunicaciones y los contenidos. Su utilización es más habitual en los servicios que en la industria y la construcción.

En cuanto al análisis de datos con personal propio, su implantación también destaca en los sectores de servicios e industria. Por el contrario, la contratación de proveedores externos para desarrollar estas tareas tiene mayor peso entre las empresas de servicios, especialmente en aquellas de mayor dimensión.

Los datos del estudio confirman así el avance de la transformación digital en Galicia, con la inteligencia artificial como principal protagonista del último año. Aunque las grandes compañías mantienen una mayor implantación de estas tecnologías, los incrementos porcentuales más destacados se producen entre las microempresas, que comienzan a incorporar herramientas digitales hasta ahora más habituales en organizaciones de mayor tamaño.