Avisar de un bache en una calle, de una farola que lleva días sin funcionar o de un contenedor de basura desbordado podría convertirse en algo tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp. Sin descargar aplicaciones, registrarse en plataformas ni tener que averiguar qué departamento municipal debe hacerse cargo de cada problema. Esa es la propuesta que está desarrollando Miguel Gamboa, un joven emprendedor de Betanzos que trabaja en una herramienta tecnológica con la que pretende facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Su objetivo es que pueda implantarse en A Coruña.

La idea parte de una aplicación que prácticamente todo el mundo utiliza a diario. El vecino detecta una incidencia, abre WhatsApp y escribe un mensaje al número habilitado para el servicio. Puede explicar qué ocurre, indicar dónde se encuentra el problema y acompañar la comunicación de una fotografía. A partir de ahí, la tecnología hace el resto: interpreta el contenido, identifica el tipo de incidencia y la deriva automáticamente a la persona o al departamento encargado de gestionarla.

"Es un programa en el que escribes por WhatsApp al número habilitado. Por ejemplo, si hay un agujero o algo así, le llega a la persona que mantiene eso en el Ayuntamiento", explica Gamboa en una conversación con Quincemil. La clave está en que el ciudadano no tiene que preocuparse de encontrar al responsable ni de conocer cómo se organiza internamente la Administración. El propio sistema se ocupa de identificar el destinatario adecuado.

La herramienta, desarrollada a partir de la tecnología de Bedel.es, incorpora inteligencia artificial para automatizar ese proceso. No se trata, por tanto, de un simple número de teléfono al que enviar reclamaciones que después alguien tenga que clasificar una por una. Cuando se le pregunta si el traslado de los mensajes se realiza directamente, Gamboa lo confirma: "Lo hace automáticamente. Es con inteligencia artificial".

Esta característica permitiría utilizar un canal de comunicación cotidiano para resolver una de las dificultades más habituales cuando se quiere trasladar un problema a una Administración: saber dónde dirigirse. Un vecino puede encontrarse con una baldosa levantada, una señal deteriorada o una incidencia relacionada con la limpieza viaria, pero no siempre conoce qué servicio tiene las competencias para intervenir. La propuesta pretende eliminar ese paso intermedio y hacer que la comunicación resulte lo más intuitiva posible.

"Es un programa en el que escribes por WhatsApp al número habilitado. Por ejemplo, si hay un agujero o algo así, le llega a la persona que mantiene eso en el Ayuntamiento" Miguel Gamboa, autor de la herramienta

Un WhatsApp para la ciudad

El funcionamiento está pensado para que el usuario no tenga que aprender a utilizar una aplicación nueva. La conversación se desarrollaría como cualquier otra en WhatsApp, con la diferencia de que al otro lado habría un sistema automatizado capaz de comprender el mensaje y actuar en consecuencia.

Así, si alguien comunica que hay un socavón en una calle, la inteligencia artificial debería reconocer que se trata de una incidencia relacionada con el mantenimiento de la vía pública. Si el aviso tiene que ver con una luminaria que no funciona, el sistema podría identificar que corresponde a otro servicio. La intención es que cada comunicación llegue directamente a quien deba ocuparse de ella, sin que el vecino tenga que conocer previamente el organigrama municipal.

La sencillez de uso es uno de los principales argumentos de la iniciativa. En lugar de obligar a los ciudadanos a buscar formularios, navegar por diferentes páginas web o realizar llamadas telefónicas, se aprovecharía una herramienta que ya está instalada en sus teléfonos y que forma parte de su rutina.

La propuesta también abre la puerta a que los avisos puedan acompañarse de imágenes, una posibilidad especialmente útil cuando se trata de desperfectos que necesitan una descripción más precisa. Una fotografía de un bache, una papelera rota o una señal caída puede aportar información adicional para identificar el problema y facilitar su posterior intervención.

No obstante, todavía quedan cuestiones que deberán concretarse si el proyecto llega a implantarse en la ciudad. Entre ellas están los procedimientos de recepción de las incidencias, la coordinación con los diferentes servicios municipales y la manera en la que los ciudadanos podrán conocer qué ocurre con los avisos que envían. La intención de sus impulsores es que la herramienta tenga una conexión efectiva con la Administración y no se quede únicamente en un espacio donde acumular reclamaciones.

"Estamos mirando a ver si conseguimos la aprobación del Ayuntamiento. Entonces esperamos a esa fecha" Miguel Gamboa, autor de la herramienta

Pendientes del Ayuntamiento

El primer objetivo de Gamboa y su equipo es conseguir que la herramienta pueda utilizarse en A Coruña. Para ello, están trabajando en la presentación de la propuesta ante el Ayuntamiento y los diferentes grupos municipales, aunque todavía no existe ningún acuerdo con la Administración local.

El calendario de puesta en marcha dependerá precisamente de esas conversaciones. "Estamos mirando a ver si conseguimos la aprobación del Ayuntamiento. Entonces esperamos a esa fecha", explica el emprendedor, que reconoce que la intención es que el servicio pueda funcionar con la colaboración municipal y resultar útil para los ciudadanos.

Gamboa aclara que, por el momento, no tienen ningún acuerdo con el Ayuntamiento coruñés, aunque están trabajando para conseguirlo. La idea es que la herramienta pueda adaptarse a las necesidades de la ciudad y que los avisos lleguen a los servicios que realmente tienen capacidad para resolverlos.

¿Y qué ocurriría si finalmente no consiguen el respaldo municipal? Sus responsables también contemplan esa posibilidad y tienen una alternativa para no paralizar el proyecto. "Si no podemos, podemos lanzar una abierta a todo el público y con las incidencias en una web. Que se vea todo lo que hay en A Coruña", señala.

Esta segunda fórmula permitiría que cualquier ciudadano pudiese comunicar los problemas que encuentra en las calles y que estos quedasen reflejados en una página web accesible para el resto de usuarios. De esta manera, los vecinos podrían consultar qué incidencias se han detectado en diferentes puntos de la ciudad y conocer qué problemas están trasladando otras personas.

La diferencia fundamental respecto a la opción municipal estaría en la gestión de los avisos. Sin un acuerdo con la Administración, la herramienta podría dar visibilidad a las incidencias y reunirlas en un mismo espacio, pero no tendría garantizado el traslado directo a los servicios responsables ni su resolución. Por eso, el objetivo prioritario sigue siendo conseguir la colaboración del Ayuntamiento.

Tampoco está previsto que el sistema pueda actuar desde el primer momento como un canal para comunicar cualquier problema a todas las administraciones. Cuando se le pregunta si serviría también para cuestiones que dependan de la Diputación, la Xunta o la Dirección General de Tráfico, Gamboa explica que todavía no cuentan con acuerdos para ello. "La intención es hacerlo para A Coruña, para los ciudadanos, para que la ciudad esté mejor", resume.

"Si no podemos, podemos lanzar una abierta a todo el público y con las incidencias en una web. Que se vea todo lo que hay en A Coruña" Miguel Gamboa, autor de la herramienta

Más de 20.000 mensajes

La propuesta para A Coruña no parte completamente de cero. La tecnología que permite mantener estas conversaciones automatizadas ya tiene recorrido en otro ámbito: las residencias de estudiantes y los colegios mayores. Según explica Gamboa, el sistema ha gestionado más de 20.000 mensajes en este entorno, una experiencia que ahora quieren aprovechar para dar el salto a un servicio dirigido a toda una ciudad.

La adaptación al ámbito municipal supone un cambio importante, porque las consultas y necesidades de los usuarios son diferentes. Mientras que en una residencia pueden concentrarse en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instalaciones o la atención a sus residentes, en una ciudad los avisos pueden abarcar desde problemas de movilidad hasta desperfectos en el mobiliario urbano o incidencias relacionadas con la limpieza.

Sin embargo, la filosofía de funcionamiento es la misma: utilizar un canal de comunicación conocido, comprender lo que necesita el usuario y automatizar la gestión de la respuesta. La inteligencia artificial permite que el ciudadano se exprese con un mensaje normal, sin tener que seleccionar previamente una categoría o completar un formulario con diferentes apartados.

Esta experiencia previa es uno de los puntos de partida del proyecto, que ahora busca encontrar su encaje en la Administración local. Para ello será necesario adaptar los flujos de trabajo, establecer qué servicios reciben cada tipo de comunicación y determinar cómo se gestionan los avisos que no sean competencia municipal.

"La intención es hacerlo para A Coruña, para los ciudadanos, para que la ciudad esté mejor" Miguel Gamboa, autor de la herramienta

Mapa con el patrimonio gallego

La iniciativa es un nuevo proyecto de Miguel Gamboa, un joven de Betanzos que ya había llamado la atención por otra propuesta tecnológica relacionada con Galicia.

Aquella plataforma nació con la intención de concentrar en un único espacio información sobre los numerosos elementos patrimoniales y turísticos repartidos por la comunidad. Iglesias, castros, cruceiros, dólmenes, petroglifos, playas, castillos, pazos, faros y miradores forman parte de una recopilación que permite descubrir lugares de las cuatro provincias gallegas.

El proyecto busca facilitar tanto a los propios gallegos como a los visitantes el conocimiento del territorio. La herramienta permite localizar los puntos de interés y aplicar filtros por categorías, provincias, proximidad o accesibilidad, además de consultar información y organizar rutas para descubrir diferentes rincones de Galicia.