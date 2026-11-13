La caída de Microsoft afectó a Galicia: "Es extraño que llevase tanto tiempo la resolución"

La caída de Microsoft ha afectado a Galicia, donde los problemas para poder usar Outlook, OpenAI o Teams, entre otros servicios, se dejaron notar. "Tuvo bastante incidencia", señala el presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez, que no se explica por qué los intentos de la empresa para encontrar una solución no funcionaban.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, señala por su parte que lo ocurrido evidencia la gran dependencia que hay de las tecnologías y apela a evaluar los riesgos asociados a la concentración de servicios en un único proveedor, garantizando al mismo tiempo que una situación de este tipo no impida seguir operando.

Tardó en solucionarse

Son muchas las empresas o entidades que se vieron afectadas por la situación en la comunidad gallega, donde no se han producido, sin embargo, problemas asistenciales o de servicios públicos. Lo ocurrido ha obligado este viernes 13 (a los informáticos les recuerda al virus Jerusalem) a posponer o cancelar reuniones, así como a aplazar gestiones que tendrán que realizarse una vez se restituya el servicio al 100%.

"A los que usan el correo con Outlook les afecta directamente, aunque también tuvo una incidencia colateral. A mí me ha pasado: teníamos una videoconferencia con Teams que pudimos celebrar pero hubo personas que no pudieron acceder al calendario para tener el enlace ni al correo para pedirlo", ejemplifica Suárez.

Así, tanto los usuarios directos de las herramientas como los que no lo son sufrieron las consecuencias de este apagón digital. "El correo es la forma de transmisión más habitual. Aunque podamos tener otras, si no tenemos esa y no podemos acceder a la información almacenada, o en el caso de personas con las que no tenemos otra vía de hablar, afecta directamente", indica el presidente del CPEIG.

Pese a que la situación es algo caótica, todo apunta a que los correos no se perderán y los usuarios podrán acceder a ellos ahora que el incidente se va solucionando. El impacto, sin embargo, "puede ser elevado" ya que hay comunicaciones urgentes o notificaciones de tipo alerta que podrían no haber llegado a tiempo, ya que aunque se recuperen, su efecto habrá pasado.

El origen de la caída de Microsoft todavía es un misterio, pero la empresa está trabajando para solventar lo ocurrido y darle una explicación. Descartado el ciberataque, se habló en un primer momento de un problema de saturación de los servidores.

"Me llama la atención ese mensaje de Microsoft diciendo que han tomado medidas pero no han sido todo lo efectivas que esperaban. Me genera cierta preocupación" Fernando Suárez, presidente del CPEIG

"Me parece extraño porque no es una empresa que preste servicio desde un punto único y que no los tengan dimensionados para picos de sobrecarga. También se hablaba de un posible cambio de configuración que afectaba a las redes de comunicación que tal vez haya hecho que se produjeran ciertos problemas", indica Suárez.

El presidente del CPEIG, sin embargo, señala que es "extraño" que, si se trata de una actualización, no se haya producido una marcha atrás para restaurar la configuración anterior. Esto podría haber creado un trastorno puntual a los usuarios, pero habría dado respuesta al problema de forma mucho más rápida: la caída de Microsoft se produjo ayer y no fue hasta hoy a las 15:00 horas cuando comenzó a solucionarse.

La empresa ha explicado que realizaron actuaciones que no tuvieron el resultado esperado. "Es extraño que llevase tanto tiempo la resolución y que no sea pública la causa del problema. Aquí vemos el impacto y la dependencia que tenemos de una sola empresa que presta servicio con carácter mundial", añade Suárez.

Este tipo de incidentes no son hechos aislados, ya que pueden producirse por diferentes razones; lo extraño es que se tardase tanto en solucionarlo. "Me llama la atención ese mensaje de Microsoft diciendo que han tomado medidas pero no han sido todo lo efectivas que esperaban. Me genera cierta preocupación", indica el portavoz de los ingenieros informáticos gallegos.

Afectación en las empresas

Lo ocurrido con Microsoft ha afectado especialmente a las empresas gallegas que trabajan con sus servicios, poniendo de manifiesto la dependencia que hay de las herramientas digitales.

Estamos ante una incidencia de alcance internacional que evidencia la importancia de contar con sistemas tecnológicos fiables, pero también de que las empresas estén preparadas para afrontar interrupciones de este tipo y dispongan de alternativas que permitan mantener su actividad cuando se producen este tipo de incidencias", explica el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

Este episodio, continúa Vieites, debería servir "como una llamada de atención" sobre la importancia del mantenimiento preventivo de los sistemas informáticos en las empresas: "No basta con incorporar herramientas digitales: es necesario revisar periódicamente su funcionamiento, mantener actualizados los equipos y programas, realizar copias de seguridad y comprobar que estas pueden recuperarse correctamente cuando sea necesario".

"No basta con incorporar herramientas digitales: es necesario revisar periódicamente su funcionamiento, mantener actualizados los equipos y programas, realizar copias de seguridad y comprobar que estas pueden recuperarse correctamente cuando sea necesario" Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG

El presidente de la CEG señala además que es fundamental que las compañías cuenten con protocolos de actuación ante incidencias tecnológicas, planes de contingencia y sistemas alternativos de comunicación y almacenamiento que les permitan seguir operando, dentro de lo posible, cuando fallen sus proveedores habituales.

"La creciente dependencia de grandes plataformas tecnológicas hace necesario, además, evaluar los riesgos asociados a la concentración de servicios en un único proveedor, reforzar la supervisión de los servicios contratados y garantizar que existen mecanismos de recuperación y continuidad del negocio", añade Vieites.

La Confederación de Empresarios de Galicia destaca que la prevención, el mantenimiento tecnológico y la planificación son claves para proteger la competitividad y la actividad del tejido empresarial, especialmente en el caso de las pymes, que pueden disponer de menos recursos propios para responder a este tipo de situaciones.