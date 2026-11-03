El uso de la IA es fundamental para las empresas y profesionales. Cedida

Esta herramienta consta de cinco fases que permiten a las empresas y profesionales mejorar y automatizar sus procesos con la IA en tan solo 10 semanas

El programa que acompaña a las empresas gallegas en la implantación de la inteligencia artificial

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¿Puede la inteligencia artificial convertirse en una herramienta y un recurso clave para las empresas gallegas? Sí, y de hecho ya lo está haciendo gracias a iniciativas como la promovida por Startups, que ha lanzado su programa de acompañamiento para acelerar la implantación de la IA en el sector privado, lo que le permite ir de la mano tanto de compañías como de profesionales.

Y es que esta plataforma integrada de innovación, desarrollo empresarial, internacionalización e inversión, creada para transformar ideas, empresas, ecosistemas y capital en crecimiento real, permite implantar la IA real en cualquier empresa en tan solo 10 semanas.

Startups ha lanzado un programa de aceleración con IA. workspace.st

Todo ello siguiendo un plan específico que permite que los clientes sepan en todo momento cómo avanza la implantación. El proceso en el caso de las empresas está formado por cinco fases: diagnóstico, hoja de ruta, formación, implementación y resultados.

El proceso empieza con el diagnóstico, que permite conocer la empresa y valorar cuáles son sus necesidades principales. A partir de ahí, se genera una hoja de ruta clara y concisa que permite avanzar de forma segura hacia los objetivos marcados.

La formación de los empleados es fundamental y, posteriormente, cada uno de ellos dedicará 2–3 horas semanales al programa, trabajando sobre los procesos de la empresa, no en un aula paralela. Una vez el conocimiento se ha asentado en la plantilla, es el momento de implementar la IA, comenzar a trabajar con ella para que los resultados lleguen con garantías.

La formación es fundamental para implementar la IA en las empresas. Shutterstock

Un proceso similar al que se ejecuta cuando el que quiere implementar la inteligencia artificial es un profesional, que dispondrá de un plan personalizado basado en cinco fases: diagnóstico, hoja de ruta, formación de 16 horas, mentoring 1:1 y demo day para conseguir el certificado.

De esta forma, el profesional recibe un diagnóstico adaptado a lo que necesita, analizando su punto de partida y objetivos asistido por la IA. La hoja de ruta permitirá establecer un plan de qué aplicar de la inteligencia artificial y en qué orden antes de iniciar la formación: serán sesiones de 4 horas, combinando presencial y online según lo que precise el interesado.

Pero no queda ahí. El profesional dispondrá de 10 horas de acompañamiento individual con un mentor para perfeccionar lo trabajado antes de presentar el impacto y los resultados reales para recibir su certificado.

"Cada etapa conecta la identificación de oportunidades con la implementación y medición de resultados", garantiza Startups. Y es que la IA sin método no es suficiente, por eso esta plataforma garantiza su aplicación a procesos concretos con acompañamiento, para que cada paso sea dado con seguridad y con un fin definido.

El éxito del programa

El programa ha sido todo un éxito y ya ha mentorizado a unos 140 profesionales y empresas en programas de IA. Un acompañamiento que se traduce en 1.200 horas de mentoría especializada ejecutadas de forma práctica que ya ha dado sus frutos.

"Construí 'Grulla', la app de gestión interna de nuestro grupo en la nube. Automaticé tickets, nóminas, comunicaciones, fichajes y proyectos con diagramas de Gantt y permisos por rol, todo con la ayuda de licencias y el manual técnico de Claude. El resultado es una aplicación totalmente funcional y en uso diario para 47 usuarios de la empresa" Sara Márquez, del Grupo Laura Otero

Sara Márquez, del Grupo Laura Otero, está muy satisfecha con lo implementado y así lo cuenta: "Construí 'Grulla', la app de gestión interna de nuestro grupo en la nube. Automaticé tickets, nóminas, comunicaciones, fichajes y proyectos con diagramas de Gantt y permisos por rol, todo con la ayuda de licencias y el manual técnico de Claude. El resultado es una aplicación totalmente funcional y en uso diario para 47 usuarios de la empresa".

Sugey Saenz, de Triple, también se muestra contenta con lo conseguido y la independencia adquirida: "Pasé de tener solo redes sociales a lanzar mi propia página web con dominio propio. Creé el contenido y el diseño con Claude Design, configuré el dominio en GoDaddy y preparé las presentaciones con Gamma. El resultado es mi plataforma digital publicada y en funcionamiento".

Dos ejemplos del éxito de este programa que Startups promueve y que quiere acercar a más empresas y profesionales, para que la implementación de la IA sea un camino fácil y útil.