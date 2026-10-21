Más de 180 expertos participan en A Coruña en el DataFórum para explorar el futuro de la justicia con IA

Desde hoy y hasta el viernes Palexco es la capital de la IA aplicada a la justicia. Arranca el Datafórum más multitudinario con 1.500 inscritos, 180 expertos en más de 200 actividades programadas.

El programa de este año incluye sesiones sobre otros retos de la justicia del siglo XXI, como los delitos de odio, la desinformación, la protección de nuestros datos o el consentimiento sexual en la era digital.

En esta edición, además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Universidad de A Coruña, así como con el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía General del Estado.

Esta mañana el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, han inaugurado Datafórum Justicia 2026. "Esta es una oportunidad para comprobar cómo ya estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestros tribunales con diversos recursos y herramientas" explicaba el Secretario de Estado.

Olmedo detallaba que en el ministerio la IA ya se usa "tanto para traducir textos como para resumirlos, como para trasladarlos a lenguaje sencillo, que la gente entienda. Y ya en proyectos más elaborados que nos está permitiendo, por ejemplo, en el ámbito de la fiscalía realizar escritos de calificación en delitos contra la seguridad vial."

Además, el número dos del Ministerio de Justicia destacaba que en Datafórum se reúnen "profesionales de distintos sectores públicos y privados con la misma inquietud: ¿Cómo conseguir fortalecer nuestras instituciones con las nuevas tecnologías?".

A Coruña: ciudad a la vanguardia de la innovación tecnológica

Por su parte, la alcaldesa ha defendido que "A Coruña es el ecosistema perfecto para celebrar un encuentro de este tipo" destacando la presencia de la AESIA, que, recordó, fue la primera de sus características en implementarse en la Unión Europea.

Y destacó que "no ha sido elegida A Coruña de casualidad. Nuestro ecosistema empresarial tecnológico y de investigación hacían que fuera la ciudad perfecta desde todo el espectro investigador en la Universidad de A Coruña, (...) a esos proyectos transformadores como la ciudad de las TIC."

Ciberdelincuencia y digitalización de la fiscalía

También ha acudido la fiscal general del Estado, Teresa Peramato que ha alertado del aumento de delitos vinculados a la ciberdelincuencia. Además, ha recordado que, según la última memoria de la Fiscalía, con datos de 2025, uno de cada cinco delitos tuvo "una dimensión digital".

Además, en su intervención, Peramato ha explicado que la digitalización ofrece "herramientas extraordinarias para mejorar el funcionamiento de la justicia como facilitar la gestión y el análisis de grandes volúmenes de información o reducir tiempos de tramitación".

Datathon y Promptathon

En la última jornada, además, tres artistas hablarán de transformación social y digital desde sus disciplinas: el cine, con Carlos Montero (guionista de series como “Élite”); la música, con la violonchelista Alejandra Díaz; y el humor, con Carolina Iglesias (@percebesygrelos).

El evento acoge el DATAthon, un concurso en el que alrededor de 200 estudiantes de 13 universidades de toda España buscarán respuestas innovadoras a necesidades reales de la Administración de Justicia.

Se celebrará también el Promptatón, una competición para elegir al equipo que cree el mejor prompt (instrucción a una inteligencia artificial). El objetivo es explorar las posibilidades de la IA aplicada a documentos judiciales anonimizados. Los equipos ganadores se conocerán el viernes 23.