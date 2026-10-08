De aprender guitarra a organizar un casting: A Coruña explorará las posibilidades de la IA

El Corunna Innovate Summit reunirá los días 15 y 16 de octubre en la Cidade das TIC a empresas y expertos que aplican estas tecnologías a la música, el audiovisual y el trabajo

Aprender a tocar la guitarra con un tutor que escucha y observa nuestros movimientos o reunir en una misma plataforma a actores, representantes y directores de casting. La inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades en actividades muy distintas, y algunas de las empresas que trabajan en ellas se darán cita en A Coruña durante el Corunna Innovate Summit 2026.

El encuentro, impulsado por DataSpartan, se celebrará el jueves 15 y el viernes 16 de octubre en la Cidade das TIC. Durante dos jornadas combinará charlas, un coloquio y espacios para establecer contactos entre empresas, profesionales y emprendedores vinculados a la inteligencia artificial, los datos y la robótica.

Uno de los proyectos será Guru AI, que desarrolla un tutor digital para aprender guitarra. Su propuesta utiliza el sonido y las imágenes captadas por un móvil o un ordenador para analizar la interpretación y ofrecer indicaciones sobre aspectos como el ritmo, la afinación o la colocación de los dedos. El objetivo es que el alumno reciba orientación personalizada mientras practica. Chris y Jamie Rhodes, cofundadores de la compañía, participarán en el congreso.

El audiovisual estará representado por Performeo, con Alex Breeden y Thomas Howe. La plataforma conecta a profesionales del casting, representantes y actores, y reúne tareas que suelen repartirse entre distintas herramientas: gestionar candidaturas, organizar audiciones, consultar materiales de los intérpretes o coordinar agendas. Su propuesta permite acercarse a la tecnología desde un trabajo concreto, el que hay detrás de la elección del reparto de una producción.

Robots humanoides y los retos de llevar la IA a las empresas

El programa también abordará el uso de estas herramientas dentro de las organizaciones. Rocío Vega Martínez y Elba García Hermida, de Zebra Brain, explicarán el jueves cómo la IA conversacional puede ayudar a detectar señales de desgaste y riesgos en equipos de trabajo. Ese día, Ángel Dacal Nieto, del CTAG, analizará el potencial de los robots humanoides y las limitaciones que presenta actualmente esta tecnología.

El viernes participarán María Lorente Crespo, de Sixtema, con una intervención sobre IA generativa aplicada a la gestión de oportunidades, y Tariro Mashongamhende, fundador de Slug AI, que abordará las inspecciones visuales remotas en energías renovables. Iván Servia Collado, de Tagen Ata, hablará de creación de contenidos.

La tarde incorporará la computación cuántica con Cora Vinagre Sendino, del International Quantum Center de Fsas Technologies, compañía de Fujitsu. Después, a las 16:10 horas, la catedrática de la Universidade da Coruña Amparo Alonso Betanzos conversará sobre innovación, ética, sostenibilidad y regulación de la IA en un coloquio moderado por Pablo Grandío, director de Quincemil.

La conexión con el audiovisual regresará al cierre con Laura Pazienza Signo, coordinadora y directora de producción de Pedralonga Estudios, que dedicará su intervención a las posibilidades de la producción virtual.

Las sesiones tendrán lugar en el Centro de Servicios Avanzados (CSA). El programa completo y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial del Corunna Innovate Summit.