El pacto entre industria, sociedad y medio ambiente, protagonista del nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTTDATA

Vuelven los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA, y la quinta y última sesión de este año estará dedicada a cómo la tecnología facilita el cumplimiento de la huella climática. Tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 19:30 en el Espacio Avenida Abanca, en los Cantones de A Coruña. Es posible apuntarse de manera gratuita siguiendo este enlace.

En los encuentros de este año se han tratado temas como el futuro de la realidad extendida, el potencial de la IA generativa, cómo usar la tecnología para el bienestar social o el uso responsable de los datos. En esta ocasión el encuentro se titula "Más allá de la huella de carbono" y tratará de analizar el nuevo pacto entre industria, sociedad y medioambiente, y el papel que la tecnología ejerce como catalizador de ello.

Para el debate contaremos con dos empresas líderes del área de A Coruña:

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología (I+D+I) de Genesal

La mesa redonda estará moderada por Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT DATA España.

El evento tendrá lugar en el Espacio Avenida Abanca, y a continuación habrá un momento de cañas y networking, como es habitual en los Encuentros Tecnológicos Quincemil. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.