Una conferencia online gratuita abordará el poder transformador de la IA para reinventar tu negocio

La Inteligencia Artificial ha pasado de ser una promesa de futuro a convertirse en el motor de una disrupción sin precedentes. Sectores completos están redefiniendo sus estrategias, operaciones y fuentes de valor a un ritmo acelerado, impulsados por la adopción transversal de esta tecnología.

Para profundizar en este fenómeno, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online "Disrupción de Modelos de Negocio en la nueva era IA", que será impartida por María de Gonzalo el jueves 20 de noviembre a las 16:00 horas (España).

IA como capa transversal del negocio

Durante la sesión, se abordará cómo la Inteligencia Artificial se ha convertido en una capa tecnológica que atraviesa todas las áreas de la organización - desde la toma de decisiones hasta la automatización de procesos -. Los asistentes conocerán el impacto de los modelos de lenguaje (LLMs), los copilotos y los agentes inteligentes en departamentos clave como ventas, operaciones o soporte, y cómo las empresas pueden decidir entre soluciones locales on-device o modelos fundacionales de gran escala.

María de Gonzalo explicará además cómo la IA está impulsando el salto del crecimiento lineal al exponencial, analizando el papel de la Ley de Moore en la reducción de costes, el aumento de la eficiencia y la creación de nuevas ventajas competitivas.

De los modelos tradicionales a las organizaciones exponenciales

La segunda parte de la conferencia estará centrada en los nuevos patrones de disrupción que están transformando los modelos de negocio actuales: suscripciones, plataformas multilaterales, ecosistemas colaborativos, superapps o servicios XaaS. También se presentará el concepto de Organizaciones Exponenciales (ExO), que aprovechan comunidades, algoritmos y activos ligeros para crecer hasta diez veces más rápido que sus competidores.

La ponente ofrecerá además una mirada al futuro de la computación cuántica y su potencial para la optimización y simulación de procesos empresariales. Compartirá una guía práctica para que las compañías empiecen hoy a prepararse para este nuevo escenario, abordando temas como la cripto-agilidad o los pilotos quantum-inspired.

Sobre la ponente

María de Gonzalo Aranoa es directiva C-Suite con una amplia trayectoria internacional en sectores tan diversos como la banca, pagos, loyalty o fintech. Fundadora y CEO de SmartPulse Consulting, ha sido VP de Negocio en Diners Club Ecuador, Co-CEO en Card Dynamics, Head Spain & LATAM en IAG Loyalty, y ha desempeñado funciones ejecutivas en Banco Santander. Con formación ejecutiva en IESE y en Harvard, es docente de Modelos de Negocio Disruptivos en ISDI y en diversos foros de dirección.

Innovación con propósito

Esta conferencia forma parte de las actividades del Campus Fundación Luckia, un espacio impulsado por la entidad para promover el desarrollo profesional y la adopción responsable de tecnologías emergentes en el ámbito empresarial.

La inscripción es gratuita y ya está disponible en la web oficial de la Fundación Luckia.